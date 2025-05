Rotondi, riammessa dal Tar di Salerno la lista guidata da Mainolfi

ROTONDI- I giudici della Prima Sezione del Tar di Salerno hanno accolto il ricorso di Francesco Mainolfi nella qualità di Candidato Sindaco per la Lista “Rotondi Futura”, Michele Lanni nella qualità di Presentatore della Lista “Rotondi Futura”, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato, Dario Gioia, riammettendo la lista alla corsa per le amministrative nel comune caudino. “Ritenuto che, al fine di contemperare il carattere rigoroso del termine di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 570/1960 con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, è da ritenersi scusabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati” la presenza dei presentatori della Lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00 induce a valorizzare il principio del favor partecipationis, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto (Cons. Stato, Sez. II, 26/04/2023, n. 4220)”. I giudici hanno rilevato infatti come nel caso in questione:

” i ricorrenti si sono presentati tempestivamente nella Casa Comunale prima della scadenza del termine di legge, almeno alle 11:30, per l’autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature e degli elettori presentatori; Considerato che la certezza della presenza dei ricorrenti nella Casa Comunale entro l’orario di presentazione delle liste è attestata dal segretario comunale e dal comandante della polizia municipale che alle 12:00 hanno provveduto alla chiusura delle porte di accesso ai locali dell’aula consiliare, inibendo l’ingresso ad altre persone e che il comandante della polizia municipale, con nota del 28 aprile 2025, ha attestato che alle 11:30 del giorno 26 aprile 2025, all’interno dell’aula consiliare erano presenti alcuni delegati, candidati, sottoscrittori di entrambe le liste;

Ritenuto che le operazioni di autenticazione si sono protratte oltre il termine delle ore 12.00 per causa non imputabile agli interessati”.