Crisi al Comune, Aquino: Nargi si dimetta, questa politica non fa bene alla città

AVELLINO- “In aula non basteranno le parole, la sindaca Nargi rassegni le dimissioni”. Il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino segue a distanza le vicende politiche e amministrative della citta’ capoluogo, l’ ennesima fibrillazione tra l’ ex sindaco Gianluca Festa e il sindaco Laura Nargi e le due conferenze convocate a breve distanza tra loro sul bilancio. “Confermo quello che ho annunciato all’indomani della mancata approvazione del bilancio-spiega Aquino- oggi è ancora più evidente. A mio parere, l’azione politica di questa amministrazione non si concilia con il bene della città. La sindaca, che aveva parlato di una crisi politica, oggi, pur limitandosi ancora alle parole, sta valutando un azzeramento della giunta”. Ma la domanda per l’esponente del Movimento Cinque Stelle resta anche un’altra: “Mi chiedo quale strategia politica stia realmente immaginando per cercare di tenere a galla una situazione ormai più che compromessa- continua riferendosi alla Nargi- Lo strappo e la mancanza di fiducia tra lei, la sua giunta e gran parte dei consiglieri di maggioranza sono sotto gli occhi di tutti”. L’epilogo non può che essere quello delle dimissioni e del ritorno alle urne: “Ribadisco, si assuma la responsabilità di presentare le dimissioni, anche perché tra circa sette giorni in assise non credo bastino le parole”.