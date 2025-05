Crisi al Comune, Cipriano: telenovela ridicola, l’azzeramento della giunta non si annuncia, si compie

AVELLINO- “Una telenovela ridicola, a cui ormai nessuno crede più”. A partire dal consigliere comunale del Pd Luca Cipriano, che affonda anche il colpo: “Nemmeno la stessa sindaca. Le dimissioni o l’azzeramento della giunta non si raccontano, non si anticipano: si compiono. Se davvero la sindaca avesse voluto esercitare questi strumenti, che la legge le mette a disposizione, avrebbe dovuto già farlo, e non semplicemente annunciarlo”. Una situazione che per Cipriano non ha alcuna credibilità: ” Non lo sono i malumori- spiega il consigliere Pd- i malesseri a cui stiamo assistendo. Probabilmente, tra qualche giorno, finirà tutto – come prevedibile – “a tarallucci e vino”, per dirla in dialetto. L’amministrazione Festa avrà ancora una volta un sindaco ombra, simbolico”. Cosa succederebbe nel caso la crisi portasse la Nargi a cercarsi un’altra maggioranza? Qui Cipriano, come tutti gli altri consiglieri di opposizione, ha ribadito il netto no alla Nargi: “Noi, tuttavia, siamo e rimaniamo all’opposizione. L’azzeramento della giunta rappresenterebbe comunque un atto di dignità politica e personale, che Laura Nargi potrebbe compiere per riaffermare la propria autonomia e indipendenza. Non è accettabile che un sindaco assista inerte alla partecipazione della maggior parte dei suoi assessori – persone nominate per fiducia – a una conferenza stampa promossa da un suo sostanziale oppositore”. Per Cipriano: “Non c’è altra strada, se non l’azzeramento della giunta, per ristabilire un minimo di dignità personale e coerenza politica. Poi sarà un problema della sindaca capire come governare e con quali strumenti andare avanti.L’opposizione fa il suo dovere: resta all’opposizione”. L’unica preoccupazione resta la citta’: “Ovviamente siamo preoccupati per la città, che è chiaramente immobilizzata a causa della guerra di potere tra Nargi e Festa. Tutto è completamente fermo. Le narrazioni che provengono sia dall’analisi che da Festa sono false, populiste e demagogiche, create per nascondere il grave disavanzo economico del Comune di Avellino e per celare l’evidente paralisi della città”.

Alla domanda: “Se ci fosse una giunta di salute pubblica, sareste disposti a offrire un appoggio esterno?”, rispondiamo: siamo all’opposizione. Crediamo che tutti i partiti di opposizione, a partire dal Partito Democratico, abbiano il dovere e la volontà di confermare il proprio ruolo e la propria collocazione.Tocca alla sindaca capire se esistano davvero le condizioni per andare avanti. Quanto a un eventuale appoggio esterno: allo stato attuale, non lo vediamo praticabile.