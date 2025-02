Rotondi: “De Luca si infila nel gioco di meriti e colpe sul polo logistico di Valle Ufita”

“Stupisce che un politico più che maturo come Vincenzo De Luca si infili nel giochino dei meriti e delle colpe circa lo stanziamento per la realizzazione del polo logistico di valle Ufita” afferma il deputato irpino Gianfranco Rotondi. “È noto – continua – che quel progetto giaceva esanime per la inazione di enti preposti alla progettazione e alla programmazione (e fermiamoci qui). La forte volontà politica del centrodestra irpino ha reso il ministro Salvini consapevole della importanza del progetto , il resto è cronaca recente e nota.

La Regione – conclude Rotondi – perde una occasione per integrarsi in una filiera di collaborazione istituzionale che può portare grande vantaggio alla comunità irpina”.