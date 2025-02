La Regione Campania ha stanziato 130 milioni di euro provenienti dai Fondi di Sviluppo e Coesione per la realizzazione della Piattaforma Logistica di Valle Ufita, un passo fondamentale per il potenziamento delle infrastrutture a servizio della nuova linea dell’Alta Capacità/ Alta Velocità Napoli-Bari e della Stazione Irpinia. Nonostante l’approvazione della delibera di giunta, si è aperto un acceso dibattito tra Regione e Governo (in particolare con al Lega) sulla paternità di questo importante investimento.

A fare chiarezza sulla questione è stato il governatore campano, Vincenzo De Luca, che oggi si trovava in Irpinia, alla Menarini di Flumeri. De Luca ha dichiarato: “Ogni tanto mi arriva a Napoli la notizia che qualche imbecille sul territorio comincia a fare propaganda e a dire stupidaggini. Questi sono 130 milioni della Regione Campania per la Piattaforma Logistica legata alla Stazione Irpinia. Tutto il resto sono solo chiacchiere a ruota libera” continua riferendosi al leghista Gianluca Cantalamessa. Il governatore ha poi aggiunto: “Non c’è mai stata tanta attenzione per le aree interne della nostra regione. In passato, le aree interne non hanno mai contato nulla, non hanno mai visto nemmeno l’ombra di un finanziamento. Oggi stiamo parlando di centinaia di milioni di euro di investimenti”.

“L’importo del finanziamento della Piattaforma Logistica è interamente a carico della Regione Campania” ha sottolineato ulteriormente il consigliere regionale Maurizio Petracca.