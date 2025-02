Missione in Egitto per l’Its Academy “Antonio Bruno”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha promosso una missione al Cairo per consolidare la cooperazione tra Italia ed Egitto nel settore dell’istruzione e della formazione tecnico-professionale. Nella giornata di ieri il Ministro ha visitato l’Istituto Salesiano Tecnico e Professionale “Don Bosco” del Cairo ed insieme al Ministro dell’Istruzione e dell’Istruzione Tecnica della Repubblica Araba d’Egitto, Mohamed Abdel Latif, e al Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha inaugurato “Villaggio Italia”, la prima fiera educativa italiana all’estero.

L’evento ha visto la partecipazione di alcuni ITS Academy, specializzati in aree tecnologiche di estrema rilevanza per la cooperazione economica tra Italia ed Egitto, come la meccatronica, il turismo, il tessile, l’energia, l’agroalimentare e le tecnologie per la vita. Tra gli ITS invitati anche l’ITS Academy “Antonio Bruno” rappresentato dal Direttore Carmine Tirri, a dimostrazione dell’importanza del ruolo della Fondazione, che si conferma tra le più rilevanti a livello nazionale e sicuramente la prima in Campania.

L’iniziativa, che si pone nel quadro del Piano Mattei e delle iniziative attuative del Memorandum d’Intesa sull’Istruzione, siglato il 17 marzo 2024 al Cairo, consentirà di creare opportunità di sviluppo economico e di supportare le imprese italiane ed egiziane. L’introduzione delle ITS Academy in Egitto e in altre aree dell’Africa favorisce anche il radicamento delle aziende italiane, contribuendo al rafforzamento delle relazioni economiche.