Rogo a Montaguto, due elicotteri in azione dall’alba: scattata la bonifica

MONTAGUTO- Il peggio è passato a Contrada Pannizza, dove dall’alba per domare le fiamme che hanno interessato la zona di bosco ceduo in diversi fronti sono intervenuti ben due elicotteri: uno dei Vigili del Fuoco e uno della Protezione Civile. Il fronte di fuoco sarebbe stato ormai domato, anche se in questi casi esiste la concreta possibilità di effetto “brace” e per questo motivo I caschi rossi e la Protezione Civile sono impegnati nelle operazioni di bonifica e spegnimento dell’incendio scoppiato nella zona di Montaguto. I caschi rossi. Diversi fronti di fuoco innescati, per cui è quasi certa la mano dolosa, come denunciato anche dal sindaco Marcello Zecchino. Una vicenda che, dopo la messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco, sarà sicuramente oggetto di accertamento da parte della Procura della Repubblica di Benevento.