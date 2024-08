Montaguto, incendio minaccia anche Greci: in campo anche i Carabinieri

MONTAGUTO- Sara’una notte lunga e difficile quella che aspetta la comunita’ di Montaguto per le fiamme in localita’ Pannizza, che ora minacciano anche la vicina Greci. Oltre ai caschi rossi e alla Protezione Civile e’ attivo e lo sara’ per tutta la notte anche un presidio dei Carabinieri, come comunicato dal Comando Provinciale: È tuttora in corso l’incendio in Località Pannizza agro del Comune di Montaguto (AV). Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, i Vigili del Fuoco e personale del servizio antincendio boschivo della Comunità Montana di Valle Ufita i quali stanno monitorando anche il confine con il limitrofo comune di Greci al fine di impedire che le fiamme si possano propagare anche in quell’area. È in atto un presidio, nel Comune di Montaguto, per questa notte, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.