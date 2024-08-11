Interruzione idrica notturna: stop all’acqua in sei comuni irpini dall’11 al 12 agosto

I Comuni interessati:
MONTEFORTE IRPINO – LAURO (SERB. CENTRO URBANO) – OSPEDALETTO D’ALPINOLO -SUMMONTE- SIRIGNANO –– TAURANO.
A CAUSA DEI FORTI ASSORBIMENTI REGISTRATI SI RENDE NECESSARIO EFFETTUARE LA SOSPENSIONE DELLA EROGAZIONE IDRICA NEI COMUNI DI MONTEFORTE, LAURO, OSPEDALETTO, SIRIGNANO, SUMMONTE E TAURANO DALLE ORE 22,00 DEL GIORNO 11 AGOSTO 2024 ALLE ORE 6,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, ORARIO DI INIZIO DELLA RIAPERTURA GRADUALE DELL’EROGAZIONE.
POTRANNO INOLTRE VERIFICARSI DISFUNZIONI NELL’EROGAZIONE IDRICA ANCHE NEL CORSO DELLA GIORNATA, SOPRATTUTTO NELLE ZONE ALTE.
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RICHIEDE DI SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE AFFINCHE’ L’ACQUA VENGA UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER USI POTABILI, ALIMENTARI ED IGIENICI, ONDE EVITARE MAGGIORI CRITICITA’ NELLE ORE DIURNE