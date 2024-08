Rogo a Mercogliano, il sindaco D’Alessio: niente sconti per conoscere la verità

MERCOGLIANO- “Dopo questa notte infernale di incessante lavoro di squadra che prosegue anche stamattina con gli elicotteri poichè gli inneschi non si arrestano, siamo alla conta dei danni. Sono in corso i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine e si andrà fino in fondo, senza sconti, per capire l’ origine di questa ferita che ha colpito la nostra montagna, la natura che ci protegge e ci fa vivere, una ferita che fa molto male ad ognuno di noi”. E’ cosi’ che il primo cittadino di Mercogliano Vittorio D’Alessio ha commentato il gravissimo incendio avvenuto nella serata di ieri in località Cerreta. “Ringrazio i tantissimi uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regionale, della squadra antincendio della Misericordia del Partenio, tutti coordinati dalla Dott.ssa Campobasso che- ha spiegato il sindaco- nonostante le tante emergenze in corso in varie zone della regione, sono intervenute e da ieri sera stanno facendo un lavoro incredibile. Ringrazio inoltre la Comunità Montana del Partenio, i tecnici comunali, la Polizia Locale, i Comandi dei Carabinieri di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, i Carabinieri Forestali e la squadre Enel dirette dall’Ing. Cerrato”. E non solo: ”

Un immenso grazie va alle persone che io e l’Assessore Bolognese, appena arrivati sul posto, abbiamo coinvolto per supportare il lavoro di spegnimento con mezzi e autobotti private. Nessuno si è tirato indietro alla nostra chiamata e la rete di solidarietà che si è generata”.