I Carabinieri Forestali già al lavoro sugli inneschi del rogo: informativa in Procura

MERCOGLIANO- I Carabinieri Forestali sono già al lavoro per cercare le tracce degli inneschi che nella serata di ieri hanno scatenato un rogo di vastissime proporzioni in località Cerreto, tra Ospedaletto d’Alpinolo e Mercogliano. Dalla mattinata sono scattati i sopralluoghi a valle, dove verosimilmente sono stati attivati da azioni dolose dei cosidetti “piromani” le azioni criminali che non solo hanno ferito la montagna del Partenio ai piedi di “Mamma Schiavona” ma anche minacciato abitazioni e attività ristorative lungo la ampissima lingua di fuoco alimentata dal vento della serata di ieri e domata dopo ore da una massiccia azione di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, volontari della Misericordia del Partenio, operai della Comunita’ Montana e cittadini. Una prima informativa di reato potrebbe già finire domani mattina sul tavolo del Procuratore Domenico Airoma. Le indagini l, mentre ancora si lotta per bonificare l’area sono ormai scattate.