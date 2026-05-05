Rocchetta a sostegno di Nargi con “Ora Avellino”: impegno, partecipazione e visione

Dopo la breve esperienza nell’amministrazione Nargi, Gerardo Rocchetta è pronto a proseguire la sua esperienza politica, ricandidandosi alle amministrative 2026 sempre a sostegno del candidato sindaco Laura Nargi con la lista “Ora Avellino”, ispirata dal consigliere regionale Livio Petitto
Una scelta, quella di Rocchetta sostenuta non solo da amici e famiglia, ma anche da un ampio e crescente seguito sui social.
“Un consenso che non nasce oggi- spiega il giovane candidato- il riscontro social affonda le sue radici grazie al mio modo di essere autentico, alla capacità di fare gruppo e di creare relazioni solide nel tempo.
La decisione di tornare a scendere in campo non è solo continuità, ma una scelta consapevole: dagli errori del passato si deve imparare per costruire una politica più giusta ed efficace”.
Al centro della candidatura, l’attenzione ai quartieri e ai giovani, con l’obiettivo di creare opportunità concrete per tutti, non per pochi.
Con il sostegno di una comunità reale e sempre più ampia, Rocchetta rinnova il suo impegno per una città inclusiva, partecipata e vicina alle persone.