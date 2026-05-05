Ariano Irpino, Ferrante dialoga con i commercianti: «Programmazione e coinvolgimento per rilanciare la città»

“Coinvolgimento e partecipazione dei commercianti”, questi gli obiettivi che Mario Ferrante, candidato a sindaco del centrodestra per il comune di Ariano Irpino, intende portare a compimento nell’ottica di tutelare e valorizzare il commercio e il rapporto con i commercianti.

Ferrante, infatti, è stato protagonista dell’incontro, tenutosi nella sede elettorale sita in via Cardito, con i rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria, UCA, Confiap, Ampit, Confcommercio, Ho.Re.Ca., CIA e il Centro Commerciale Naturale Ariano Centro Storico. L’intento è quello di toccare con mano e comprendere in concreto le esigenze e i bisogni degli operatori del settore.

Durante l’incontro sono emerse numerose proposte per ridare slancio al settore: tra queste, una programmazione di eventi distribuita lungo tutto l’anno e l’idea di settimane tematiche dedicate alle eccellenze enogastronomiche e alle tipicità locali, con l’obiettivo di rendere Ariano più attrattiva per residenti e visitatori. Non sono mancati i riferimenti alle criticità della mobilità: migliorare la viabilità d’accesso alla città e potenziare il trasporto pubblico locale. Ferrante ha poi rassicurato: “Daremo risposte certe e in tempi brevi e applicheremo un nuovo metodo di azione caratterizzato da coinvolgimento e partecipazione dei commercianti”.