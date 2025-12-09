Prestazione monumentale: per la Lega B Daffara è il Player of the Week

La 15ª giornata di Serie BKT ha un protagonista assoluto: Giovanni Daffara, portiere dell’Avellino, eletto Player of the Week dalla Lega Serie B. Una prestazione monumentale, quella del giovane estremo difensore biancoverde, che contro il Venezia ha blindato la porta con interventi decisivi, riflessi prodigiosi e una personalità da veterano nonostante i suoi soli 20 anni.

La Lega B lo ha celebrato con un post eloquente: “Sicurezza tra i pali e riflessi fulminei: Giovanni Daffara è il Player of the Week della 15ª giornata di Serie BKT.” La gara contro il Venezia ha messo in mostra tutto il talento del portiere. Ecco le statistiche diffuse dalla Lega B: 9 parate totali; 90% di interventi sui tiri nello specchio e 1 gol subito contro 2.8 xG concessi (–1.8, un dato da portiere di livello superiore).

Daffara ha tenuto in piedi l’Avellino nei momenti più difficili della sfida, negando più volte il vantaggio ai lagunari e contribuendo in modo determinante al pareggio finale. Un autentico muro, come definito dalla stessa Lega B: “Decisivo tra i pali e vero muro dell’Avellino.”