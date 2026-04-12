Rivivo con te, ad Avellino la prima esposizione della mostra sul tema dei femminicidi

AVELLINO- Rivivo con te. Questo il tema della Prima esposizione della Mostra nazionale dedicata al tema dei femminicidi che sarà allestita ad Avellino dal 20 al 23 aprile presso il Carcere Borbonico di Avellino, su iniziativa promossa dal Centro Studi Rosario Livatino e da FINETICA ETS per promuovere la riflessione e il confronto

su uno dei fenomeni più gravi attuali della nostra società.Attraverso un’esposizione di 22 pannelli, ciascuno dedicato a una storia di donne vittime di femminicidi,

di forte impatto emotivo narrativo, la mostra intende dare voce alle vittime di violenza di genere,stimolando una presa di coscienza collettiva favorendo una cultura basata sul rispetto, sulla prevenzione e sulla tutela dei diritti fondamentali,

Nell’ambito di questo evento sono previsti convegni, dibattiti e approfondimenti con la partecipazione di rappresentanti stituzionali, esperti del settore , associazioni antiviolenza del territorio.

programma prevede anche momenti artistici con esibizioni di musica e danza, in coerenza con il percorso espositivo per dare un messaggio di memoria e di speranza.L’esposizione rappresenta non solo un momento artistico, ma anche un’occasione di impegno civile, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in un dialogo aperto e necessario.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giorno 20 aprile alle ore 9.00 alla presenza di autorità istituzionali e rappresentanti del territorio.

L’evento conclusivo è previsto per il giorno 23 aprile alle ore 16.00 alla presenza del Procuratore di Napoli Nord, Domenico Airoma e di autorità del territorio.