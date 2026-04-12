Mirabella Eclano ospita il vertice trilaterale tra Italia, Francia e Germania

Mirabella Eclano si prepara a tornare sotto i riflettori internazionali. Il 17 e 18 aprile la cittadina irpina dovrebbe infatti ospitare un vertice trilaterale tra Italia, Francia e Germania, promosso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e incentrato sui temi della sicurezza, dell’immigrazione e della cooperazione europea, dossier già al centro di precedenti confronti tra i partner dell’Unione.

La sede individuata sarebbe Villa Orsini, struttura già scelta nell’ottobre 2024 per la riunione dei ministri dell’Interno del G7, evento concluso con un comunicato congiunto e un piano d’azione contro il traffico di migranti. Proprio l’esperienza organizzativa maturata in quella occasione rende il complesso eclanese una location considerata adatta anche sotto il profilo logistico e della sicurezza.

In vista dell’appuntamento, il prefetto di Avellino avrebbe già convocato un tavolo operativo per definire gli ultimi dettagli organizzativi, con particolare attenzione alle misure di sicurezza e alla gestione delle delegazioni. Un passaggio atteso per un evento che richiama l’attenzione delle istituzioni nazionali e delle autorità territoriali.

Durante la permanenza in Irpinia, le delegazioni potrebbero anche visitare il parco archeologico di Aeclanum. L’appuntamento riporta così Mirabella al centro della scena, a pochi giorni dal percorso che l’ha vista tra le finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, poi assegnato ad Ancona. Il comune irpino era infatti entrato nella short list nazionale con il dossier “L’Appia dei popoli”.