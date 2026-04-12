Mugnano, un Corteo per raccontare la storia di devozione per Santa Filomena

MUGNANO DEL CARDINALE – Si terrà sabato 23 maggio 2026, alle ore 18:00, a Mugnano del Cardinale il corteo storico “Il Giglio e la Palma: un viaggio nella storia di Santa Filomena”, iniziativa promossa da Don Giuseppe Autorino e dal Consiglio Pastorale, con il patrocinio del Comune di Mignano del Cardinale. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare la spiritualità filomeniana attraverso una rievocazione storica articolata in 10 quadri scenici più un momento recitato introduttivo, lungo un percorso che attraverserà Viale De Lucia e Piazza Umberto I..Il viaggio ha inizio (momento recitato). La manifestazione si aprirà con un’introduzione narrativa che accompagnerà il pubblico in un percorso tra fede, storia e devozione, trasformando il corteo in un itinerario simbolico capace di unire passato e presente.

I QUADRI RAPPRESENTATI

Quadro I – La Principessa che sfidò l’Impero

Ambientato nel 290 d.C. a Corfù, racconta la nascita di Filomena e il suo rifiuto di abiurare la fede cristiana davanti all’imperatore Diocleziano. Le torture subite – prigionia, flagellazione, frecce e martirio – si trasformano in miracolo, fino alla morte nel 302 d.C..

Quadro II – Il Risveglio (1802)

Rievoca la scoperta delle reliquie nelle Catacombe di Priscilla a Roma, con i simboli del martirio (palma, frecce, ancora) e la celebre iscrizione “Lumen Pax Tecum Fi”, poi ricomposta in “Filumena Pax Tecum”.

Quadro III – Il Dono del Cielo (1805)

Ricostruisce l’arrivo delle reliquie a Mugnano grazie a Don Francesco De Lucia, con il coinvolgimento di Papa Pio VII e del vescovo Bartolomeo De Cesare. L’ingresso in paese segna l’inizio dei primi prodigi.

Quadri IV e V – La Scienza si arrende alla Fede

Dedicati alle testimonianze miracolose, tra cui:il Curato d’Ars (San Giovanni Maria Vianney); Paolina Jaricot, guarita dopo una grave malattia.Eventi che rafforzano la diffusione del culto.

Quadri VI e VII – La Grazia del Trono

Si racconta la devozione della famiglia reale borbonica, con Re Ferdinando II e Maria Cristina di Savoia, che affidarono alla Santa la nascita di un erede, poi celebrata con doni votivi ancora custoditi.

Quadro VIII Il Papa in Terra di Martiri

Ambientato nel 1849, narra la visita di Papa Pio IX al Santuario di Mugnano e la proclamazione di Santa Filomena come Seconda Patrona del Regno delle Due Sicilie.

Quadri IX e X – L’Eco Moderna

Raccontano la continuità della devozione nel tempo, con riferimenti recenti: il passaggio della statua in Piazza San Pietro nel 2023, alla presenza di Papa Francesco; la visita del Cardinale Tagle a Mugnano. Segno del legame tra la comunità locale e la Chiesa universale. La scena finale prevede l’arrivo di una carrozza trainata da cavalli con a bordo Papa Pio IX.

Durante il corteo compariranno figure allegoriche come: La Purezza, donna della luce in atteggiamento orante; La Memoria, rappresentazione della storia tramandata

Saranno presenti inoltre figuranti in abiti d’epoca e quadri viventi realizzati da artisti locali. La manifestazione sarà introdotta da: sbandieratori, majorettes e tamburini

che accompagneranno l’inizio della rievocazione lungo tutto il percorso.

Una grande partecipazione delle organizzazioni mandamentali all’ organizzazione e alla realizzazione del primo Corteo Storico dedicato a Santa Filomena. A partire da Battenti I, II e III squadra Maria SS delle Grazie, Maria SS del Carmine, San Michele, Montevergine, la Pro Loco “Rimettiamoci Insieme”, il Forum Giovani, l’ Azione Cattolica, Novative, Marianee, Maio. La regia è affidata a Nunzia Masucci, con il supporto del laboratorio artistico per scenografie e costumi.