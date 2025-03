Ritorno alla vittoria per la Scandone Avellino, successo interno contro Matera

La Scandone Avellino riassapora il gusto della vittoria e sconfigge tra le mura amiche del Del Mauro la Virtus Matera con il punteggio di 77-64, nella gara valevole per la quinta giornata dei play In Gold.

Due punti pesanti per la squadra di coach Sanfilippo che riesce anche ad accorciare in classifica salendo a quota 16 punti e mettere al sicuro, per il momento, la sua partecipazione ai prossimi play off.

Nella gara contro Matera i biancoverdi hanno ritrovato solidità e intensità di gioco per tutti i quaranta minuti. Decisivo il terzo quarto chiuso con un parziale di 18-9 per gli uomini di coach Sanfilippo che sono cresciuti in attacco e in difesa a tal punto da dare quella spallata decisiva agli

avversari.

Ottime le prestazioni di Pichi (ennesima doppia-doppia per lui: 17 punti e 12 rimbalzi ) e Zanini che si è preso la scena a rimbalzo oscurando lo spauracchio Bagdonavicius. In fase offensiva determinanti Soliani e Jaskus.

Pronti via sono le due triple consecutive messe a segno da Pichi che infiammano il Del Mauro dopo un avvio di gara molto falloso su entrambi i lati del campo. Coach Miriello è costretto subito a fermare la gara. Di Zanetti e Rubinetti i primi canestri degli ospiti che approfittano di un fallo

antisportivo fischiato a Trapani. Bagdonavicius e Stefanini, limitati dai falli, sono costretti anzitempo a sedersi in panchina. Un canestro impossibile di Cioppa sulla sirena del primo quarto segna il primo vantaggio della Virtus dopo 10 minuti: 16-18.

Secondo quarto che inizia con Avellino che si affida a Pichi, letteralmente dominante in attacco e in difesa. E’ il centro ligure a dare la scossa ai suoi dopo le scorribande offensive dei biancoblù guidate da Zanetti. I biancoverdi ritornano a guidare la gara dopo i liberi di Jaskus e alzano l’intensità della loro difesa. I materani non mollano e restano in partita con le tre triple consecutive di Rubinetti, riferimento offensivo importante per gli ospiti nel momento più difficile. Si va all’intervallo lungo in equilibrio quasi totale: 36-35 al 20’.

Si ritorna in campo con Avellino che riesce a perforare più volte la zona difensiva avversaria grazie a Soliani e il solito Pichi sotto canestro. Matera perde la bussola in attacco grazie anche all’ottima difesa messa in campo dai padroni di casa, ed è richiamata in panchina da coach Miriello. Avellino gioca bene e trova in Jaskus il protagonista assoluto di questa parte di gara. Le sue penetrazioni a canestro segnano il massimo vantaggio per Avellino (+11). Dopo 30 minuti il tabellone recita: 54-44 per i padroni di casa.

Nell’ultimo quarto è Cantone a dare la spallata decisiva ai materani con due ottime giocate in avvicinamento al canestro. Per la squadra dei sassi è buio pesto. La Scandone gioca sul velluto e si diverte gestendo la gara senza troppi patemi. Vani i tentativi di rimonta portati avanti dai lucani con Cioppa e Rubinetti, il migliore dei suoi questa sera.

77-64 il risultato finale con la Scandone Avellino che conquista due punti pesanti che avvicinano l’obiettivo play off.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Venendo da tre sconfitte consecutive, abbiamo vinto una gara difficile nella situazione in cui ci trovavamo. Stasera abbiamo ritrovato la compattezza difensiva che ci ha permesso di essere incisivi anche in attacco. La difesa è la chiave del nostro gioco. Oggi abbiamo avuto un approccio importante da parte di tutti. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché gli avversari di oggi erano talentuosi. Si è alzato il livello in questi play In dove la forza mentale fa la differenza anche nei momenti in cui l’impegno è assoluto, non dobbiamo scoraggiarci nelle difficoltà. I ragazzi stanno crescendo di tenuta fisica e mentale.

Migliorano le prestazioni di D’Offizi e Jaskus, ma oggi una menzione speciale va, ancora una volta, a Pichi che ha limitato un giocatore come Bagdonavicius facendo una partita clamorosa”.

Nel prossimo turno di domenica 16 marzo la Scandone affronterà in trasferta la Viola Reggio Calabria, nell’ultimo turno d’andata dei play In Gold.

Parziali: 16-18; 20-17; 18-9; 23-20

Tabellino

Avellino. D’Offizi 1, Cantone 5, Zanini 10 , Iannicelli 3 , Trapani 4 , Soliani 16 , Stefanini 8 , Pichi 17 , Jaskus 13 , Stentardo , Iacorossi. Coach Sanfilippo

Matera. De Rosa, Digno, Zanetti 9, Ronca 16, Cioppa 13, Dottorini, Airaghi, Bagdonavicius, Divac, Rubinetti 24, De Mola. Coach Miriello