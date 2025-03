Ricordo di Rita Sciscio: “Un’anima gentile che rimarrà per sempre nei nostri cuori”

Sara Spiniello ricorda Rita Sciscio.

“A un mese dalla prematura scomparsa di Rita Sciscio desidero ricordarla come persona a me cara e come attivista del Movimento 5 Stelle. Per ricordare che persona è stata basta dire che è andata via il giorno dell’amore, lasciando dietro di lei una scia luminosa che continuerà a brillare nei cuori di quanti hanno avuto il dono di conoscerla.

Rita era una persona perbene, dotata di una nobiltà d’animo e di spirito rara e preziosa. La sua educazione impeccabile e il sorriso sempre presente sul suo volto erano il riflesso di una persona che sapeva porsi con umiltà e semplicità, capace di illuminare anche i giorni più bui con la sua presenza.

Ha ricoperto con passione e dedizione il ruolo di assessore all’urbanistica, e successivamente quello di rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, dove è stata un pilastro, un esempio di dedizione e di passione. In ogni incarico, Rita ha dimostrato una professionalità e una serietà che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. La sua capacità di ascoltare e di farsi portavoce delle esigenze degli altri era la testimonianza di un impegno autentico e profondo.

Rita non era solo una politica; era una donna che amava la sua città e le persone che la abitavano ma anche una cara amica, una mamma premurosa e una moglie amorevole. La sua mancanza si fa sentire profondamente, come un vuoto che nessuno potrà mai colmare. Ma nel nostro cuore rimarrà sempre viva la sua memoria, il suo esempio di vita, il suo amore per gli altri. Ogni volta che ci troveremo a lavorare per il bene della comunità, ci ricorderemo di lei, della sua determinazione e della sua gentilezza.

Rita, grazie per tutto ciò che hai fatto e per come hai toccato le nostre vite e grazie perchè ogni passo che ho fatto all’interno del Movimento 5 Stelle è stato arricchito dalla tua presenza e dalla tua saggezza. La tua luce continuerà a brillare nei nostri ricordi e nel nostro impegno quotidiano”.