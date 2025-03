I Socialisti serrano le fila in Irpinia: vogliamo esserci

AVELLINO- “Vogliamo esserci”. E’ la parola d’ordine che non motivera’ solo il sostegno dei socialisti in provincia di Avellino alla mozione congressuale di Enzo Maraio, che e’ denominata “Esserci”, ma come ha ribadito nel suo intervento il sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo, alla guida anche dell’ufficio di Gabinetto a Palazzo Caracciolo: “Vogliamo essere considerati e vogliamo portare il nostro contributo che è un contributo che deriva dall’esperienza di oltre 130 anni di attività”, quella in Irpinia e nel centrosinistra dei socialisti. Tanti, quelli che si sono dati appuntamento oggi pomeriggio al Circolo della Stampa, sollecitati a discutere su questo percorso congressuale dal segretario provinciale Sabino Carpentieri. Nella sede del Corso dove si è svolta l’iniziativa c’era anche il segretario provinciale del Partito Democratico Nello Pizza, il segretario provinciale di Sinistra Italiana Roberto Montefusco, il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi e i rappresentanti di “Azione”. Il centrosinistra guarda ai socialisti. Una storia quella dei socialisti, che Franco Addeo ricorda come sia stata rappresentata “nel nostro passato da personaggi che hanno dato la propria vita per poter parlare e mi riferiscono Matteotti e e per tutti quelli che abbiamo attraversato. Pensiamo di esserci e di dare il nostro contributo, anche in provincia di Avellino, vogliamo avere possibilità di partecipare agli incontri per dire anche la nostra. Per dire la nostra sulle questioni che riguardano lo spopolamento della nostra provincia, per dire la nostra per quanto riguarda la viabilità della nostra provincia, per dire la nostra su quanto riguarda la sanità, la mobilità in altri luoghi si sono realizzate le proposte. Bisogna fare uno sforzo e cominciare a parlare dei problemi. Siamo un partito che ha una lunga tradizione che si sta riprendendo le proprie attività nella nazione, nella regione faremo uno sforzo per essere presenti anche in provincia, per poter dare il nostro contributo forti della tradizione storica delle nostre idee”.