“Rita&Modestino” un racconto per far conoscere le bellezze di Avellino ai bimbi

AVELLINO- Duemila copie di un libro destinato ai bambini tra i cinque e i dieci anni che saranno consegnate a partire da settembre nelle scuole cittadine, per far conoscere Avellino ai bimbi e perchè no, anche ai loro genitori. “Il patrimonio non e’ solo memoria ma è anche futuro. Attraverso Rita e Modestino facciamo conoscere ai bambini le radici della nostra città. Parlare ai bambini è un atto politico e culturale”. Lo ha detto questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Citta’ la sindaca di Avellino Laura Nargi, che ha anche aggiunto che “La dobbiamo finire di dire che Avellino non ha niente, la città ha tanto da offrire e da far scoprire”. Non poteva mancare anche un cenno a quello che sta avvenendo in queste ore, soprattutto in attesa che si giunga all’appuntamento di domani. “Abbiamo perso un po di tempo per beghe politiche che non fanno bene alle città” ha aggiunto la sindaca Laura Nargi. “Con Rita e Modestino riscopriamo Avellino”, un albo illustrato di 40 pagine, affidato dal Comune di Avellino all’ associazione “SuperCinema” in cui si racconta in maniera ludica il patrimonio artistico e culturale della città. Un pubblico speciale quello a cui è destinata l’iniziativa: i bambini. Supercinema del resto, una realtà che ha lavorato anche nel panorama internazionale dell’entertainment (Disney) a progetti istituzionali come Procida- Capitale Italiana della Cultura 2022, fino alle amministrazioni di Milano e Roma. “Personalmente, in questi anni, ho riscontrato che i nostri ragazzi hanno una conoscenza ridotta delle bellezze e dei luoghi del cuore di questa città. Con questo libro, vogliamo quindi portarli a scoprire tutto quello che rende Avellino speciale. I suoi simboli, i suoi paesaggi, le sue strade, piazze, ma anche i racconti del passato che vivono ancora oggi nei vicoli e nei sotterranei della nostra città”. E ha continuato: “Abbiamo immaginato di farlo con l’aiuto di Modestino e Rita, che vi guideranno in un’avventura divertente e piena di sorprese, alla ricerca di un tenero agnellino scomparso. Insieme a loro visiterete luoghi affascinanti, incontrerete personaggi curiosi e scoprirete quanta bellezza si nasconde proprio sotto i nostri piedi e davanti ai nostri occhi. Non a caso gli elementi narrativi e visivi attingono infatti al patrimonio iconografico del territorio, intervallati e arricchiti da giochi, cambi di prospettiva di colore che rendono giocosa e interattiva l’esperienza di apprendimento dei bimbi. Conoscere le proprie radici è il primo passo per volare. Si tratta di un progetto che si innesta perfettamente nel percorso avviato anni fa con “Riscopriamo Avellino” . Perché è pensato per far conoscere meglio la nostra città. La sindaca ha anche augurato : “Buon viaggio tra le pagine, tra i colori e tra le emozioni di questa avventura. E ricordate: Avellino è anche vostra prendetevene cura, con amore e con orgoglio”.

