Campania, Petitto: pronto ad aderire al gruppo Misto per rispetto a FI

Petitto pronto ad aderire al gruppo regionale Misto: “Scelta nel segno del rispetto verso il mio partito Forza Italia”

In seguito al riposizionamento dei singoli consiglieri regionali, l’onorevole Livio Petitto, capogruppo in Campana dei Moderati e Riformisti e riferimento di Forza Italia, è pronto a convocare il gruppo per formalizzare le dimissioni e quindi aderire al Gruppo regionale Misto.

«In un momento in cui gli equilibri politici in Consiglio regionale stanno evolvendo — ha dichiarato Petitto — ritengo doveroso rimanere fedele alla linea del centrodestra moderato che rappresento. L’adesione al gruppo Misto è una scelta dettata dal rispetto istituzionale e politico verso Forza Italia, un gesto di coerenza e lealtà. L’adesione di membri del gruppo a formazioni chiaramente collocate nel campo del centrosinistra rende necessario, da parte mia, un gesto altrettanto chiaro, rinunciando anche alla casella di capogruppo.

Ma oggi più che mai — ha aggiunto Petitto — c’è bisogno di una linea politica netta che per noi di Forza Italia è rappresentata dall’essere il motore trainante della coalizione di centrodestra, in particolare in Campania.

Continuerò a lavorare con determinazione sui temi concreti che interessano i cittadini campani e in particolare irpini: sviluppo, sanità, lavoro, sicurezza e infrastrutture. Lo farò da una posizione coerente, con chi condivide una visione di governo seria e liberale e nel gruppo Misto affiancherò il collega di partito Francesco Cascone».

Con questa decisione, Petitto rafforza il fronte del centrodestra in Consiglio regionale e il ruolo centrale di Forza Italia, rilanciando il suo impegno in una fase politica di riorganizzazione degli equilibri tra i gruppi consiliari, ponendosi come punto di riferimento nel contesto dell’attuale scenario regionale che sta accompagnando la Campania alle elezioni.