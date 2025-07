Emozioni a regola d’arte per la nuova stagione del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Quattordici spettacoli che spazieranno dal musical al cabaret, dal teatro civile ai concerti, con un grande appuntamento per i più piccini e tanti ospiti speciali che saranno annunciati nel corso dell’anno.

Il Gesualdo si conferma cornice perfetta per l’intrattenimento teatrale e inaugura la nuova stagione con l’anteprima nazionale del Frida Opera Musical. Poi spazio al teatro di Salemme, Siani, Ranieri e Carofiglio, ai musical con la Compagnia della Rancia e con il 45esimo anniversario di Forza Venite Gente, i concerti di Patty Pravo, Raf, Carmen Consoli, l’omaggio a Battisti e lo spettacolo per bambini Alice nel Paese delle Meraviglie.

Dodici spettacoli in abbonamento, due eventi fuori cartellone e tante ospiti a sorpresa che verranno presentati nel corso dell’anno. E per la nuova stagione del Gesualdo, un partner d’eccezione per il servizio di biglietteria: sarà VivaTicket.

«La nuova stagione del Gesualdo ci permette di alzare ulteriormente l’asticella della nostra proposta culturale, aprendo il sipario ad alcuni degli interpreti più amati ed apprezzati del panorama teatrale italiano, con delle incursioni di caratura internazionale, come quella che vedrà Avellino palcoscenico privilegiato per la prima nazionale di Frida Opera Musical e de La Divina Commedia Opera Musical – spiega la sindaca della Città di Avellino, Laura Nargi – Il nostro Teatro prosegue il suo percorso di crescita con una programmazione importante che da ottobre ad aprile porterà in città artisti del calibro di Salemme, Siani, Ranieri, i concerti di Patty Pravo, Carmen Consoli, Raf, i grandi classici del musical e uno spettacolo per i più piccini davvero imperdibile. Sono sicura – prosegue la fascia tricolore – che il cartellone di quest’anno saprà intercettare ancora una volta il favore di un pubblico ampio e trasversale, che arriva anche da fuori provincia, e che ormai percepisce il Gesualdo come cornice perfetta per l’intrattenimento teatrale di qualità. Inoltre, anche quest’anno, – conclude la sindaca Nargi – presteremo particolare attenzione al mondo dei giovani under 30 con una scontista sul costo degli abbonamenti e dei singoli biglietti del 30%. Altre convenzioni saranno, invece, riservate alle associazioni di carattere sociale culturale e teatrale e agli over 65, anche in questo caso con riduzioni significative».

«È una gioia immensa essere, per il quinto anno consecutivo, il Direttore artistico del Teatro “Gesualdo” di Avellino. Un grazie di cuore al Sindaco Laura Nargi che ha ritenuto meritevole di rinnovo il lavoro da me svolto fin qui. Anche quest’anno – afferma Enrico Provenzano – ho allestito un cartellone importante e di assoluto prestigio e non poteva essere altrimenti vista la rilevanza nazionale del Teatro comunale di Avellino. Gli spettacoli della stagione 25/26 avranno un comune denominatore: la qualità – sottolinea il direttore artistico – Caratteristica di fondamentale importanza che da sempre incontra il favore di un pubblico proveniente anche da fuori regione. Altra caratteristica importante è la varietà degli spettacoli proposti: musical, prosa, cabaret, concerti, spettacoli per bambini che ci consentirà di rivolgerci a tutte le fasce di pubblico. Vi aspetto numerosi a teatro».

«Il Teatro Gesualdo non è solo un contenitore di eventi, ma un luogo vivo, capace di generare cultura, emozione e identità. Una cornice perfetta che quest’anno ospiterà spettacoli di caratura internazionale e artisti tra i più amati dal pubblico italiano – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Antonio Vecchione – Accanto al cartellone, daremo spazio all’arte in tutte le sue forme, con mostre dedicate nel foyer e nei diversi spazi del teatro, valorizzando il talento degli artisti locali. Ma soprattutto vogliamo riaprire le sale danza, la scuola di teatro e il coro – conclude l’assessore Vecchione – creando nuove occasioni di formazione e collaborazione con le scuole e le realtà culturali del nostro territorio. Un teatro aperto, che cresce insieme alla sua comunità».

CAMPAGNA ABBONAMENTI – SINGOLI BIGLIETTI

Per assistere alla nuova stagione teatrale del Gesualdo sarà possibile sottoscrivere un abbonamento e assicurarsi un posto per 12 spettacoli del cartellone a partire da 240€. Nei prossimi giorni vi sveleremo tutti i dettagli e i prezzi

La campagna abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Gesualdo partirà, martedì 29 luglio. Gli abbonamenti e i biglietti singoli potranno essere acquistati sulla piattaforma VivaTicket, e presso i punti vendita certificati e autorizzati su tutto il territorio nazionale

PROMOZIONI SPECIALI

Per tutti i giovani UNDER 30, sarà possibile acquistare l’intero carnet della nuova stagione del Gesualdo o i biglietti dei singoli spettacoli (Esclusi quelli FUORI CARTELLONE) con una scontistica del 30%.

Per le associazioni di carattere sociale, culturale e teatrale della città, le scuole di danza e gli over 65, saranno previste riduzioni sul costo del singolo biglietto comprese tra il 10 e il 30%

IL CARTELLONE DELLA STAGIONE 2025 / 2026

MARTEDÌ 21 – MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025

FRIDA

OPERA MUSICA

Un viaggio straordinario nella vita e nelle opere di Frida Kahlo in collaborazione con il Museo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico e con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia. Un musical potente e visionario che intreccia arte, rivoluzione e passione. Al centro di tutto la vita di Frida Kahlo (Federica Butera): il suo amore tormentato con Diego Rivera (Andrea Ortis), la forza del suo corpo ferito, la resistenza e la voglia di vivere, la lotta per l’identità e la libertà. Ad accompagnare il suo viaggio, la Catrina (Drusilla Foer), che incarna lo spirito del Messico profondo nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori, musica e passione.

SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

VINCENZO SALEMME

OGNI PROMESSA È DEBITO

“Ogni promessa è debito” è la nuova commedia di Vincenzo Salemme che racconta la storia di Benedetto Croce, titolare della pizzeria “Croce e delizia”, che si ritrova in una situazione di grave pericolo a bordo di una piccola imbarcazione insieme alla figlia Rebecca e al figlio Marco, e per salvare sé stesso e la sua famiglia fa voto a Sant’Anna. Il voto religioso, la promessa di donare una cifra cospicua in danaro alla santa protettrice del proprio paese, valgono comunque anche se fatti da un sonnambulo in stato di dormiveglia? Un’opera buffa, con molta comicità, che si sofferma sulle difficoltà di mantenere la parola data e che offre spunti di riflessione per l’eterno scontro tra egoismo e buona volon­tà, tra onestà e lucro, tra bisogno e avidità.

SABATO 29 NOVEMBRE 2025

RAF

SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY

In occasione del 40esimo anniversario del suo iconico brano “Self Control”, Raf torna nei teatri per omaggiare una delle hit italo disco più famose di sempre. Un successo non solo in Italia ma anche in Europa. Una festa in musica per celebrare una carriera ricca di classici ed una hit che resta sempre sulla cresta dell’onda. Una favola che si dipana in un viaggio musicale scandito da un metronomo di successi: Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore fino ai brani più recenti di un artista poliedrico e senza tempo.

DOMENICA 7 DICEMBRE 2025

CARMEN CONSOLI

TEATRI 2025

Teatri 2025 è il nuovo progetto live della cantantessa catanese. Un tour intimo ed acustico che la vedrà impegnata a partire da ottobre 2025 e la riporterà all’acustica calda e morbida dei principali teatri italiani. La poliedrica cantautrice, uno dei nomi più interessanti della canzone d’autore italiana, porterà la sua identità musicale, variegata e ricchissima, piena di suggestioni che vanno dalla musica popolare al rock, targato anni Settanta, dalla canzone d’autore al blues, fino a toccare l’indie anni Novanta. Le sue creazioni caratterizzate da armonie compatte, sempre molto diverse l’una dall’altra, accompagneranno il pubblico in un concerto imperdibile

SABATO 20 E DOMENICA 21 DICEMBRE 2025

ALESSANDRO SIANI

FAKE NEWS

Alessandro Siani torna a teatro con un nuovo one-man show che nasce dall’unione della sua inedita performance televisiva Off Line con l’energia scenica e il ritmo serrato che da sempre contraddistinguono il suo stile. Fake News è uno specchio ironico e pungente della nostra società, travolta da notizie false, mezze verità, truffe digitali e menzogne quotidiane. Un viaggio tra bugie mediatiche e piccoli inganni personali, quelli che raccontiamo a noi stessi, agli amici, in amore e persino sul lavoro. Siani affronta con la sua inconfondibile ironia temi di grande attualità: le offerte trappola, le relazioni ambigue, le distorsioni dei social, le promesse dei politici – sempre rigorosamente false – e l’ascesa dell’intelligenza artificiale.

SABATO 17 GENNAIO 2026

TULLIO SOLENGHI E MASSIMO LOPEZ

DOVE ERAVAMO RIMASTI

Sono una delle coppie più amate e longeve dello spettacolo italiano e, come promesso, tornano ad Avellino dopo l’infortunio accorso lo scorso anno a Massimo Lopez, con uno show fatto da sketch, brani musicali, contributi video e alcuni picchi di comicità come la lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Papa Bergoglio, inseriti in una ormai collaudata dimensione dello show. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, accompagnata dalla band del maestro Gabriele Comeglio

SABATO 28 GENNAIO 2026

COMPAGNIA DELLA RANCIA

LA FEBBRE DEL SABATO SERA

Arriva al Gesualdo la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia, di uno dei musical più famosi e amati al mondo. Lo spettacolo, su licenza Broadway Licensing, sarà diretto da Mauro Simone ed è ispirato al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e gli arrangiamenti e le orchestrazioni di David Abbinanti

SABATO 14 FEBBRAIO

LUMINA

EMOZIONI – OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

Emozioni: Omaggio a Lucio Battisti è molto più di un semplice concerto. È un’esperienza sensoriale immersiva, un momento fuori dal tempo, dove musica e luce si fondono per dare vita a qualcosa di profondamente emozionante. A rendere unico questo evento è l’incredibile atmosfera creata da migliaia di candele, che trasformano ogni luogo in uno scenario incantato. Una coreografia di luce avvolgente, vibrante, capace di trasportare il pubblico in una dimensione sospesa, intima, poetica. Ogni fiammella contribuisce a disegnare un paesaggio emozionale che si fonde con il suono e diventa esperienza tra le note di canzoni indimenticabili come “Il mio canto libero”, “I giardini di marzo” e “Con il nastro rosa”

VENERDÌ 13 E SABATO 14 MARZO 2026

LA DIVINA COMMEDIA

OPERA MUSICAL

La prima opera musicale basata sull’omonimo poema di Dante Alighieri arriva ad Avellino per raccontare il viaggio del Sommo Poeta tra Inferno, Purgatorio e Paradiso alla ricerca dell’Amore. Diretto da Andrea Ortis, con le musiche di Marco Frisina e i testi di Andrea Ortis e Gianmario Pagano, questo spettacolo è un susseguirsi di incontri con personaggi straordinari, siano essi dannati o beati, in un’indimenticabile e suggestiva cornice di scenografie e coreografie che accompagnano le incantevoli voci di un cast d’eccezione. Dopo il successo delle precedenti stagioni e un Tour Internazionale in Cina da tutto esaurito, La Divina Commedia torna in un nuovo, emozionante allestimento teatrale, con imponenti maxi-proiezioni e sorprendenti effetti speciali

SABATO 28 MARZO 2026

PATTY PRAVO

HO PROVATO TUTTO

Diva per antonomasia della canzone italiana, protagonista indiscussa della scena musicale degli ultimi 60 anni, Patty Pravo torna nei teatri con Ho provato tutto, un concerto intimo e suggestivo che prende le mosse dal titolo della sua ultima fatica discografica, pubblicata da Nar International Srl e distribuita da Warner Music Italy. Scritto da Francesco Bianconi e prodotto da Taketo Gohara, “Ho provato tutto” è una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall’artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale. Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce possente e aliena ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, l’hanno resa un’icona

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2026

GIANRICO CAROFIGLIO

ELOGIO DELL’IGNORANZA DELL’ERRORE

Biasimare gli errori e stigmatizzare l’ignoranza sono considerate pratiche virtuose. Necessarie. Ma le cose, forse, non stanno proprio così. Prendendo spunto da aneddoti, dalla scienza, dallo sport, da pensatori come Machiavelli, Montaigne e Sandel, ma anche da Mike Tyson, Bruce Lee e Roger Federer, Gianrico Carofiglio ci racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori. Imparando, quando è possibile, a trarne profitto. Una riflessione inattesa su due parole che non godono di buona fama. Un’allegra celebrazione della nostra umanità.

SABATO 11 APRILE 2026

FORZA VENITE GENTE

IL MUSICAL – 45TH ANNIVERSARY

Nel lontano 9 ottobre 1981, esattamente 45 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, debuttò una Commedia musicale che, nel giro di pochi anni, sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotta in otto lingue, e rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Stiamo parlando di Forza Venite Gente, il musical sulla vita di San Francesco d’Assisi che ha fatto registrare oltre 3.500 repliche, più di 2 milioni e 500 mila spettatori che arriva ad Avellino per una serata imperdibile

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

SABATO 25 OTTOBRE 2025

MASSIMO RANIERI

TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO

Massimo Ranieri non si ferma e riprende il suo viaggio nei teatri più belli d’Italia con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, ideato e scritto da Edoardo Falcone che ha ripreso a planare lo scorso 30 luglio dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Dopo le 800 repliche del suo ultimo spettacolo “Sogno e son desto”, Ranieri torna in tour con una nuova avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti, per ripercorrere insieme al suo affezionato pubblico una carriera straordinaria

MARTEDÌ 11, MERCOLEDÌ 12 E VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2025

CLAUDIO BAGLIONI

PIANO DI VOLO SOLO TRIS

Dopo il successo dei tour “Solo” e “SoloBIS”, Claudio Baglioni riprende il suo percorso concertistico con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri lirici di tutta Italia. “Piano di volo” è un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione

SABATO 3 GENNAIO 2026

COMPAGNIA DELLE FORMICHE

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro. Un grande classico della letteratura in un nuovo, sorprendente musical. Un cast di 15 eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare! Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile