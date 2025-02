Inizia il Festival e l’avventura di Mario a Sanremo, caffe’ cantato per la Kimbo nella settimana di kermesse

SANREMO- E’ iniziato il Festival di Sanremo e anche l’avventura di Mario Peluso nella città della canzone. Il barista avellinese, che spopola su Tik Tok, dal Bros di Via Del Balzo e’ giunto nella cittadina che per una settimana sarà la capitale della musica come testimonial della Kimbo, che ogni anno è impegnata con il suo caffè durante il Festival. E proprio Mario ad annunciare che sarà lui uno dei sponsor della Kimbo con il suo caffè cantato insieme ad una parte dello staff del bar avellinese. Ad annunciarlo e’ stato lo stesso Mario sui suoi canali. E non mancheranno altri dettagli di questa presenza sanremese per il giovane barista avellinese che ha gia’ duettato su Raiuno con Gigi D’Alessio.