Rischia di strozzarsi, salvato da un poliziotto con manovra di Heimlich

PIETRALCINA- Salvato da un agente della Questura di Benevento che, libero dal servizio, si trovava a cena nello stesso ristorante di Pietralcina dove l’uomo rischiava di strozzarsi con un boccone di traverso. A raccontarlo la stessa pagina della Questura di Benevento: Ieri sera stava cenando con la propria famiglia in una nota pizzeria di Pietrelcina il 50enne che si è sentito improvvisamente mancare a causa di un boccone andato di traverso. L’uomo, in evidente difficoltà, non riuscendo più a respirare, istintivamente portava le mani al collo senza riuscire in alcun modo a espellere il cibo che gli stava occludendo la gola. Subito la situazione è apparsa piuttosto grave ai presenti e, dopo un primo tentativo effettuato da un avventore che ha cercato di evitare il peggio battendo ripetutamente sulle scapole del malcapitato, entrava in azione un poliziotto in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Benevento, anche lui in quel momento a cena con la propria famiglia. Visto l’aggravarsi delle condizioni della persona, prontamente decideva di praticare la manovra di Heimlich, esercitando, dopo aver cinto da dietro con le braccia il suo torace, ripetute energiche pressioni che riuscivano ad ottenere il risultato sperato consentendogli di riprendere a respirare regolarmente”. In questo caso, anche fuori dal servizio, esserci sempre e’ stato fondamentale per salvare il cinquantenne.