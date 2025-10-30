La Lega presenta i candidati al Consiglio Regionale: appuntamento ad Atripalda il 31 ottobre

La Lega Campania prosegue il suo tour di incontri territoriali in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Giovedì 31 ottobre, alle ore 18, presso l’Hotel Civita di Atripalda (via Manfredi 124), si terrà la presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Regionale della Campania: Linda Caporaso, Maria Sabina Galasso, Sabino Morano e Franco Rauseo.
All’incontro prenderanno parte il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega Avellino, e l’onorevole Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega Campania.
L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti organizzati a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli.