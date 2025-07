Rioniamoci 2025: torna a Solofra la sfida tra i Rioni

L’Associazione Turistica Pro Loco di Solofra A.p.s. annuncia ufficialmente lo svolgimento dell’edizione 2025 di “RIONIAMOCI”, l’evento cittadino che riunisce, coinvolge e accende lo spirito di partecipazione della comunità solofrana.

“Rioniamoci” è una sfida tra rioni che ha come protagonisti i quartieri storici della città di Solofra. L’iniziativa coinvolge oltre 100 giocatori suddivisi per fasce d’età – bambini, ragazzi, adulti – impegnati in gare sportive, logiche e ricreative, per promuovere valori di cittadinanza attiva, appartenenza e collaborazione.

La manifestazione ha anche lo scopo di valorizzare il territorio, animare il centro cittadino e dare voce alle energie giovani, in un clima di festa aperta a tutti.

Venerdì 25 e sabato 26 luglio, il centro cittadino sarà animato da sfide a squadre, giochi dinamici e momenti di aggregazione, in cui i rioni si contenderanno il titolo di vincitore dell’edizione 2025.

Domenica 27 luglio, gran finale con l’evento “Sole di Notte”, una serata conviviale a cura dei Giovani volontari della Pro Loco, che animeranno Viale Principe Amedeo – tra la Collegiata di San Michele Arcangelo e la Fontana dei Quattro Leoni – con:

– DJ set:

Pino Del Vacchio (Dance anni ’90 – ore 21:00 – 22:30)

Nemakii B2B Demfla (Tech House – ore 22:30 – 00:00)

– Street food & drink bar a tema

“Rioniamoci – dichiara il Presidente della Pro Loco, Domenico Cosimato – è molto più di un gioco tra rioni: è un’occasione per rinsaldare il legame con la nostra città, valorizzare le energie giovani e vivere Solofra con entusiasmo e partecipazione.”

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Solofra A.p.s. con il patrocinio del Comune di Solofra, e la collaborazione di Ass. Rione Balsami – Radio RSC – Ass In.Au – Ass Fratevento – New Fitness Land – As.Be.Cu.So – Forum dei Giovani.