Ana Carla Maza e l’energia dei Caraibi per il primo appuntamento di Sound Park

Ana Carla Maza è la nuova stella della scena musicale sudamericana. Violoncellista, cantante e compositrice unica e rivoluzionaria, nonostante la sua giovane età – ha solo ventott’anni – fonde magistralmente il jazz latino con influenze pop, rock e urbane. Il suo virtuosismo al violoncello, unito alla formazione classica a Parigi, le permette di creare un suono distintivo che affascina il pubblico di tutto mondo.

Venerdì 18 luglio, alle ore 21, sarà lei a tenere a battesimo il primo atto di Sound Park, la mini rassegna musicale organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Avellino con la direzione artistica di Luciano Moscati, presidente dell’Associazione “I SenzaTempo”. Con “Caribe”, suo ultimo lavoro discografico, Ana Carla Maza fonde generi diversi: afro-cubano, salsa, mambo, cumbia, pop, rock, reggae e musica classica. La sua musica è una dichiarazione d’amore per l’America Latina. Il Caribe World Tour 2025 è una celebrazione audace e colorata della musica latina, che fonde suoni tradizionali con un’energia fresca e contemporanea. Nel suo viaggio per il mondo in musica, Ana Carla Maza esprime con ampia libertà artistica i ritmi dei Caraibi, ma anche di Argentina e Brasile. È soprattutto un riflesso della sua sensibilità e della sua voce di donna, ed è frutto di una ricerca della propria identità che è avvenuta in giro per il mondo, ma è iniziata a Guanabacoa, il quartiere de L’Havana dove Maza è cresciuta con i nonni.

Con oltre 435 spettacoli eseguiti in 21 paesi e un totale di oltre 300mila spettatori, le sue esibizioni dal vivo sono un’esperienza indimenticabile e a Sound Park, Ana Carla suonerà accompagnata da Mily Pérez alle tastiere e pianoforte e Marc Ayza alla batteria.

Il costo dei biglietti dei singoli concerti della rassegna Sound Park è di 10€ / posto unico.

I ticket potranno essere acquistati presso “Music Point”, in via Colombo ad Avellino.