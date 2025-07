Nasce a Borgo Ferrovia il Centro di Ascolto “Casa Betania” promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino

Un nuovo luogo di prossimità, accoglienza e orientamento al servizio delle persone più fragili del territorio, con particolare attenzione ai giovani: sarà inaugurato venerdì 18 luglio 2025 alle ore 19.00 il Centro di Ascolto “Casa Betania”, promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino in collaborazione con la parrocchia San Francesco d’Assisi di Borgo Ferrovia.

Il centro nasce per offrire ascolto, supporto e accompagnamento a quanti vivono situazioni di disagio sociale, economico o relazionale, in un’area della città che da tempo manifesta bisogni profondi e spesso sommersi.

In particolare, il centro di ascolto vuole tendere una mano ai giovani nell’ambito del progetto Caritas “Giovani e Fragilità” attraverso laboratori (teatro, musica, arte) ma anche con un centro gestito da giovani che ascoltano altri giovani. Un punto di orientamento allo studio, al lavoro, di confronto su tutte quelle che possono essere le fragilità legate all’età.

Grazie alla presenza di una equipe socio-sanitaria, poi, Casa Betania sarà anche un luogo di accoglienza per ragazzi con problematiche psicologiche.

All’inaugurazione ufficiale, che si terrà nei locali adiacenti alla parrocchia nel cuore di Borgo Ferrovia, interverranno:

· Antonio D’Orta, direttore della Caritas Diocesana di Avellino

· Costantino Del Gaudio, vicedirettore Caritas

· don Michele Ciccarelli, parroco di Borgo Ferrovia

· don Carmine Della Puzza, diacono permanente

L’evento rappresenta una nuova tappa del percorso che la Caritas sta portando avanti per potenziare i centri di ascolto decentrati, strumenti fondamentali per rispondere ai bisogni del territorio attraverso un lavoro capillare e integrato.

«Casa Betania – spiega il direttore D’Orta – vuole essere una “casa dell’ascolto” in cui nessuno si senta escluso o abbandonato. Il nostro obiettivo è restituire dignità, fiducia e relazioni a chi vive momenti di fatica e solitudine, lavorando in sinergia con le parrocchie, le istituzioni e il tessuto sociale della città».