Rione Parco, Legambiente chiede trasparenza, manutenzione e prove di trazione per il verde urbano

La notizia dell’abbattimento imminente di alcuni importanti cedri nel quartiere Rione Parco di Avellino, annunciata in pompa magna dalla Feder.Casa, riaccende un tema che Legambiente Avellino segue con attenzione: il rapporto tra sicurezza, verde urbano e corretta gestione del patrimonio arboreo nelle città.

Legambiente Avellino “comprende il timore dei residenti per degli alberi che negli anni non sono stati, evidentemente, manutenuti in modo corretto. Tuttavia, questo non autorizza a puntare su facili abbattimenti come soluzione radicale al problema. Un albero alto non è necessariamente pericoloso. La valutazione della stabilità e della pericolosità di un albero è una materia tecnica e scientifica, che non può essere ridotta all’aspetto visivo o alle dimensioni della pianta. La valutazione tecnica con strumenti come le prove di trazione, sono l’unico metodo scientificamente fondato per stabilire il reale rischio di stabilità di una pianta”.

“Chiediamo, quindi, agli organi competenti se queste analisi sono state svolte – è la richiesta di Legambiente – Senza tali accertamenti, il rischio concreto è quello di procedere ad abbattimenti non necessari, impoverendo ulteriormente il già esiguo patrimonio verde urbano di Avellino. La caduta di rami durante le giornate di forte vento, può dipendere da

numerosi fattori come una mancata potatura e/o manutenzione nel tempo. La nostra richiesta: prove di trazione e valutazione scientifica. Legambiente Avellino chiede formalmente alle autorità competenti, ufficio verde pubblico del Comune di Avellino e ACER Campania, di predisporre, prima di qualsiasi intervento di abbattimento sulle piante del Rione Parco adeguate prove di trazione, utili a comprendere le reali condizioni degli alberi. Chiediamo che vengano resi pubblici i referti delle perizie già effettuate o in corso, e che la comunità dei residenti di Rione Parco e non solo sia informata in modo trasparente sulle motivazioni tecniche che stanno alla base di ogni singola decisione di abbattimento. Non possiamo ignorare il contesto climatico in cui ci troviamo. Il report “Che caldo che fa” di Legambiente documenta come la città italiane stiano vivendo un’escalation di ondate di calore, con temperature medie estive in costante aumento e picchi sempre più estremi. Avellino non è esente da questo fenomeno. Gli alberi nelle aree urbane, e in particolare nelle zone gioco per bambini, svolgono un ruolo insostituibile nella mitigazione delle isole di calore. Un parco giochi privo di alberatura è, nelle giornate estive, un luogo inaccessibile e potenzialmente pericoloso per la salute dei bambini e degli anziani. Rinunciare alla copertura arborea di Rione Parco in nome di una parvenza di sicurezza, senza prima accertare con metodi scientifici la reale pericolosità delle singole piante, significa scambiare un rischio con un altro: quello di esporre bambini e famiglie al calore estremo durante i mesi più caldi”.