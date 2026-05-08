Droga tra Avellino e Salerno: la partita di hashish rifiutata dopo la consegna

ALTAVILLA IRPINA- La consegna pattuita tre giorni prima ed effettuata da Gianluca Alfieri, ventiseienne di Serino e braccio destro di Mario D’Angelo con la “staffetta” di Silvestro D’Agostino, il trentottenne di Santa Lucia di Serino che stoccava la droga per il sodalizio. E’ tra il 4 e il 7 settembre del 2025 quando si consuma una delle vicende ricostruite grazie alle attività di indagine della Guardia di Finanza di Salerno, coordinata dal pm antimafia di Salerno, Elena Guarino. Un cinquantaquattrenne elemento di primo piano dello spaccio in Irpinia, pattuisce con il gruppo di Mario D’Angelo la consegna di sedici chili di hashish. Quelli che partono, divisi in 167 panetti da Santa Lucia di Serino, arrivano ad Altavilla, ma nello stesso giorno della consegna tornano di nuovo indietro. Uno dei fatti emersi dall’ultima indagine in ordine di tempo sul sempre più ingente crocevia della droga nella provincia di Avellino.
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