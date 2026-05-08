Unimpresa Irpinia Sannio: “La Caianello non può più aspettare”

Unimpresa Irpinia Sannio richiama con forza l’attenzione delle istituzioni e del territorio sulla necessità di imprimere una svolta definitiva alla realizzazione e al completamento dell’asse infrastrutturale comunemente conosciuto come “La Caianello”, la direttrice strategica che collega l’area sannita e le zone interne della Campania all’autostrada A1 Milano-Napoli e all’asse della Napoli-Bari presso Castel Del Lago in provincia di Avellino.

Per decenni questa infrastruttura ha rappresentato una delle principali incompiute del Mezzogiorno e uno dei simboli delle difficoltà infrastrutturali che continuano a penalizzare le aree interne campane. La storica “Caianello”, identificata nella SS 372 Telesina e nel sistema di collegamento tra Benevento, Caianello e l’A16 Napoli-Bari Uscita Castel Del Lago, è infatti considerata da anni un’opera strategica per connettere il Sannio e l’Irpinia ai grandi corridoi nazionali ed europei.

La direttrice collega il casello autostradale di Caianello sull’A1 con il raccordo che conduce all’A16 Napoli-Bari, rappresentando di fatto una cerniera tra Tirreno e Adriatico e un’infrastruttura fondamentale per la mobilità di persone e merci. Nonostante la sua rilevanza strategica, larga parte del tracciato continua ancora oggi a presentare caratteristiche inadeguate rispetto ai volumi di traffico e alle esigenze economiche del territorio.

Il Presidente di Unimpresa Irpinia Sannio, Ignazio Catauro, sottolinea come il tema non possa più essere affrontato soltanto sul piano tecnico o amministrativo, ma debba diventare una priorità politica e territoriale condivisa: “Parliamo di un’infrastruttura essenziale per il futuro delle aree interne. Senza collegamenti moderni, veloci ed efficienti, nessuna strategia di sviluppo può essere realmente credibile. La Caianello non riguarda soltanto la viabilità: riguarda l’economia, il lavoro, gli investimenti, la permanenza delle imprese e la possibilità per i giovani di continuare a vivere in questi territori”.

Secondo Unimpresa Irpinia Sannio, il ritardo accumulato nel corso degli anni ha prodotto conseguenze profonde sul piano economico e sociale. La carenza di collegamenti rapidi ha infatti inciso sulla competitività del sistema produttivo locale,

aumentando i costi logistici delle imprese, limitando l’attrattività industriale del territorio e riducendo la capacità delle Aree Interne di dialogare in maniera efficace con i grandi mercati nazionali.

Catauro richiama anche il valore simbolico della mobilitazione che il territorio è chiamato a costruire: “Per troppo tempo questa infrastruttura è stata evocata solo nei momenti elettorali o all’interno di confronti istituzionali che non hanno prodotto risultati concreti. Oggi serve una presa di coscienza collettiva. Le aree interne devono far sentire la propria voce in modo unitario e determinato”.

Per questo motivo Unimpresa Irpinia Sannio propone l’avvio di un’ampia mobilitazione territoriale che coinvolga istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni imprenditoriali, sindacati dei lavoratori, amministratori locali, professionisti, università e realtà sociali, con l’obiettivo di costruire una piattaforma comune capace di sostenere con forza la realizzazione dell’opera e di vigilare sul rispetto dei tempi.

“Non è più il tempo delle divisioni o delle appartenenze – afferma il presidente Unimpresa Irpinia Sannio –. Su infrastrutture di questa importanza il territorio deve presentarsi compatto. La ‘Caianello’ deve diventare una battaglia condivisa da tutto il

Sannio e dall’Irpinia, perché riguarda il diritto delle Aree Interne ad avere le stesse opportunità di crescita e sviluppo del resto del Paese”.

Unimpresa evidenzia inoltre come il tema della mobilità sia strettamente collegato anche alla lotta contro lo spopolamento e alla tenuta sociale dei territori interni. La difficoltà nei collegamenti continua infatti ad alimentare isolamento economico e marginalità, soprattutto per le nuove generazioni e per le imprese che operano lontano dai grandi assi logistici. “Le infrastrutture non sono opere astratte – conclude Catauro –. Significano accesso ai mercati, competitività, servizi, investimenti e qualità della vita. Significano possibilità concreta di restare. Se vogliamo davvero dare un futuro alle aree interne, la realizzazione definitiva della Caianello deve diventare una priorità assoluta dell’agenda politica regionale e nazionale”.