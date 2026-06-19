Rinascita Eclanese, i consiglieri di opposizione scrivono al Prefetto: “Imminente il dissesto”

In data odierna, i consiglieri comunali di opposizione “Rinascita Eclanese” del Comune di Mirabella Eclano hanno inoltrato una lettera aperta al Prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, per dare rilevanza alla paralisi amministrativa che starebbe attraversando il suddetto ente.

Ne riportiamo, di seguito, il testo integrale:

Eccellentissimo Signor Prefetto,

I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione del Comune di Mirabella Eclano intendono sottoporre alla Sua autorevole attenzione la gravissima situazione di paralisi amministrativa, opacità democratica e imminente dissesto economico in cui versa l’Ente, affinché vengano adottati con urgenza i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

1. Violazione dei termini di legge e inadempienza sul Rendiconto 2025

Alla data odierna, 19 giugno 2026, la Giunta Comunale non ha ancora predisposto lo schema del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025, scaduto lo scorso 30 aprile. Tale omissione non costituisce un mero ritardo burocratico, ma una violazione frontale dei principi di programmazione e controllo di cui al TUEL.

Si ricorda che l’Ente si trova già in condizioni strutturalmente deficitarie, avendo dovuto deliberare anche il ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Delibera di C.C. n. 8 del 16-06-2025). Il blocco del consuntivo impedisce di verificare la reale tenuta del piano di riequilibrio, congelando l’azione amministrativa a danno dei cittadini.

2. Omissioni contabili ed emergenze finanziarie: il caso della sentenza della Corte di Appello di Napoli

Il quadro economico, già drammatico e appesantito da spese fuori controllo e da un’atavica resistenza alla lotta all’evasione fiscale (temi già dettagliati nella nostra nota a Sua Eccellenza del 17.01.2025), è precipitato a seguito di eventi recentissimi e taciuti dall’Amministrazione:

• In data 3 giugno 2026, la Corte di Appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza n. 20/2021 del Tribunale di Benevento, condannando il Comune al pagamento di circa 980.000 euro in favore della società CERVET. Il Comune ha tentato con delibera N. 78 del12-06-2026 il recupero somme nei confronti della AL.CA. S.c.a.r.l., ma con imperdonabile ritardo in quanto ormai la ditta è in stato di liquidazione giudiziale;

• Si evidenzia con sconcerto che tale colossale contenzioso risulta inspiegabilmente assente e non accantonato nel Piano di Riequilibrio Finanziario approvato dall’Ente meno di un anno fa. Un’omissione che rischia di far saltare l’intera impalcatura del risanamento finanziario. E questo è solo quello a noi noto (anche se in modo non ufficiale).

3. Il muro contro la trasparenza e il rifiuto delle regole democratiche

La mancata presentazione dei bilanci si inserisce in un quadro sistematico di rifiuto della trasparenza.

L’opposizione è stata costretta a ricorrere ripetutamente alla giustizia amministrativa per esercitare il proprio mandato ispettivo, vincendo puntualmente i ricorsi contro gli accessi negati da questa Amministrazione:

• Ricorso n. 70/2026: vinto dall’opposizione per fare luce sugli sprechi legati alla pubblica illuminazione.

• Ricorso n. 104/2026: vinto per ottenere la documentazione, precedentemente negata, sul rendiconto 2024.

Questo sbarramento informativo lede i diritti democratici della minoranza, priva i cittadini del diritto di sapere come vengono spese le risorse pubbliche e aggrava la paralisi dell’Ente.

RICHIESTE DI INTERVENTO URGENTE

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri Comunali, nel denunciare la reiterata e grave inadempienza della Giunta,

INVITANO E DIFFIDANO

la Giunta Comunale di Mirabella Eclano a predisporre ad horas lo schema di rendiconto di gestione 2025;

E SOLLECITANO S.E. IL PREFETTO DI AVELLINO affinché, nell’esercizio dei Suoi poteri di vigilanza e a tutela degli equilibri finanziari e democratici della comunità di Mirabella Eclano, voglia:

1. Diffidare formalmente la Giunta Comunale di Mirabella Eclano ad adempiere all’obbligo di predisposizione dello schema di Rendiconto di Gestione 2025 entro un brevissimo termine perentorio;

2. Disporre, in caso di ulteriore e persistente inerzia della Giunta alla scadenza di tale termine, l’immediata nomina di un Commissario ad acta affinché provveda d’ufficio alla redazione del suddetto schema, superando il blocco istituzionale causato dall’esecutivo ed avviando le successive procedure di legge ex art. 141 TUEL per l’approvazione consiliare.