Sant’Andrea di Conza, al via la prima edizione del concorso letterario “Premio Lunettes”

L’Associazione Culturale e Ricreativa LUNETTES ASP annuncia il lancio della prima edizione del Premio Lunettes, un concorso letterario interamente gratuito concepito per valorizzare le voci delle nuove generazioni di scrittori e poeti. L’iniziativa si colloca all’interno del più ampio progetto culturale “Meridiani e voci dal limite – Dialoghi letterari e concorso” e intende esplorare la parola come strumento di testimonianza, attraversamento dei confini e indagine sul presente.

Il Premio nasce con l’obiettivo profondo di offrire uno spazio espressivo a giovani autrici e autori capaci di interrogare le crisi, le ferite e le contraddizioni dell’epoca contemporanea, ma anche di delinearne i desideri di rinascita, i futuri possibili e gli spazi liminali dell’esperienza individuale e collettiva.

Le Sezioni del Concorso

Sezione A – Poesia: riservata ad autrici e autori maggiorenni under 30. I partecipanti sono invitati a inviare un singolo componimento inedito (fino a 60 versi) liberamente ispirato al tema del “meridiano” come luogo simbolico di orientamento, passaggio e incontro con l’altro. Il nucleo ideale della sezione fa riferimento alle celebri riflessioni del poeta Paul Celan nel suo discorso “Il Meridiano”, in cui la poesia è intesa come traiettoria capace di aprire un varco verso l’impossibile.

Sezione B – Racconto narrativo distopico: riservata ad autrici e autori maggiorenni under 35. La sezione accoglie racconti inediti (fino a 20.000 battute, spazi inclusi) capaci di confrontarsi con le inquietudini e le mutazioni future del nostro mondo — siano esse tecnologiche, ecologiche, politiche o emotive — attraverso una visione letteraria forte e un immaginario autoriale riconoscibile.

I Premi e la Cerimonia di Premiazione

La Giuria, nominata dall’Organizzazione e dalla Direzione Artistica, assegnerà un premio in denaro di euro 600,00 (al lordo delle ritenute fiscali) per la migliore opera di ciascuna categoria. Sono inoltre previste possibili menzioni speciali per i testi ritenuti particolarmente meritevoli.

I nomi dei finalisti verranno svelati entro il 12 agosto 2026. Il culmine dell’iniziativa si terrà a Sant’Andrea di Conza nel corso del mese di agosto 2026, con una cerimonia ufficiale e letture pubbliche delle opere inserite nella cornice della prestigiosa Festa del Libro e degli eventi connessi al progetto “Meridiani e voci dal limite”.

Modalità di partecipazione

Le opere dovranno essere inviate in forma rigorosamente anonima, accompagnate dalla relativa scheda di partecipazione, entro e non oltre le ore 24:00 del 5 agosto 2026 all’indirizzo e-mail: premioletterariolunettes@gmail.com. Nel rispetto dell’autenticità e del merito letterario, il regolamento vieta l’uso esclusivo o prevalente di sistemi di intelligenza artificiale generativa senza un effettivo intervento creativo dell’autore.

Il bando completo e il regolamento ufficiale sono consultabili e richiedibili contattando l’organizzazione.

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