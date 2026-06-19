ODCEC Avellino, grande partecipazione al convengo sui processi di ristrutturazione delle imprese in crisi

Folta partecipazione e grande interesse per il convegno “Sui processi di ristrutturazione delle imprese in crisi nel CCII”, ospitato presso la Sala Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, al Terminal Air Campania. L’appuntamento ha costituito un qualificato momento di studio e confronto sulle più recenti novità normative e applicative in materia di crisi d’impresa e insolvenza, grazie al contributo di autorevoli relatori e alla presenza di un pubblico numeroso e attento.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellinoe dall’Associazione Giuridica Alfonsiana, ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata di professionisti, avvocati, commercialisti, magistrati e operatori del settore, a conferma del forte interesse che il tema riveste nell’attuale contesto economico e giuridico.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Presidente dell’ODCEC di Avellino, dott. Carmine Ferrara, della delegata dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, avv.Carmen Picariello, del Vicepresidente dell’Associazione Giuridica Alfonsiana, Padre Paolo Saturno, e della Presidente dell’Associazione Giuridica Alfonsiana, avv. Annarita Marrazzo.

Un sentito ringraziamento va all’Ordine degli Avvocati di Avellino, che ha patrocinato l’evento contribuendo alla sua riuscita, e all’Associazione Giuridica Alfonsiana, partner fondamentale nell’organizzazione dell’iniziativa e nella promozione del dialogo tra il mondo delle professioni giuridiche ed economico-aziendali.

A moderare l’incontro è stato l’avv. Giovanni Capo, Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Salerno.

Particolarmente apprezzati gli interventi degli autorevoli relatori: dott. Pasquale Russolillo, Giudice Delegato del Tribunale di Avellino; dott.ssa Giuseppina Valiante, Giudice Delegato del Tribunale di Salerno; e avv. Clemente Pecoraro, Professore Ordinario di Diritto Commerciale dell’Università degli Studi di Salerno. I relatori hanno offerto un contributo di elevato profilo scientifico e professionale, affrontando le principali questioni interpretative e applicative del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, con particolare attenzione alle misure protettive, agli interventi correttivi normativi e agli strumenti di continuità aziendale.

L’ampia partecipazione del pubblico e il livello degli interventi hanno confermato l’importanza di occasioni formative capaci di favorire il confronto tra magistratura, accademia e professionisti, contribuendo alla diffusione di una cultura della gestione tempestiva della crisi e del risanamento delle imprese.

L’evento, accreditato ai fini della formazione professionale continua per commercialisti e avvocati, rappresenta un ulteriore tassello nell’impegno degli enti promotori a favore dell’aggiornamento e della crescita professionale del territorio.