Rifiuti smaltiti illegalmente e abusi edilizi: quattro denunce in provincia di Avellino

Nell’ambito di servizi congiunti disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, sono stati eseguiti mirati controlli finalizzati alla verifica della corretta gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal ciclo produttivo di aziende meccatroniche, nonché al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio.

In tale contesto, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Avellino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino tre persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di truffa, esercizio di attività in assenza di autorizzazione e gestione illecita di rifiuti mediante abbruciamento.

Dagli accertamenti svolti sarebbe emerso che un 20enne e due 60enni, tutti originari della provincia di Avellino, avrebbero organizzato un’attività illecita di raccolta e smaltimento rifiuti. I predetti, attraverso annunci sui social network e la distribuzione di volantini, avrebbero pubblicizzato un servizio di ritiro a pagamento, operando in assenza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. I rifiuti raccolti sarebbero poi stati abbandonati in aree periferiche e rurali. L’automezzo utilizzato è stato sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto operativo, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, unitamente alla componente territoriale, hanno deferito in stato di libertà un 50enne, originario di Senerchia, ritenuto responsabile di abusi edilizi e scarico illecito di acque reflue industriali. L’uomo avrebbe realizzato opere edili in assenza di permesso di costruire e della prevista autorizzazione sismica.

Le attività si inseriscono nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela dell’ambiente e del territorio.