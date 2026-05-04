Rossella Delle Donne scende in campo con Laura Nargi: “Avellino deve rinascere nel segno di legalità e sviluppo”

Si riporta la nota di Rossella Delle Donne, candidata alla carica di consigliere comunale con Nargi Sindaca:

“Mi sono fortemente voluta candidare con Laura Nargi Sindaco della città di Avellino, nella lista Forza Avellino perché credo che sia giunto il momento di mettersi in gioco e dare una mano alla città di Avellino per rinascere soprattutto da un punto di vista etico e sul piano della legalità e riprende il discorso turistico, culturale e commerciale che con la sindacatura di Nargi si stava portando avanti per il bene della città e la crescita collettiva. Bisogna ripartire da quell’esperienza e dai risultati raggiunti, ritornando a sognare in grande. Sono certa che gli avellinesi ci daranno fiducia anche questa volta. Da candidata sto cercando di incontrare i cittadini e spiegare i punti del nostro programma parlando il linguaggio della serietà e dell’onestà. Una volta eletta, con la Sindaca Nargi porterò in consiglio comunale i miei valori, la mia professionalità e la competenza che ho maturato nella mia vita”.