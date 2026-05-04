Pietradefusi celebra la legalità: scuola intitolata a Piersanti Mattarella con il Ministro Giuseppe Valditara

Sarà una giornata dal forte valore simbolico e istituzionale quella del 7 maggio per la comunità di Pietradefusi. Alle ore 12.30, presso l’Istituto Comprensivo di Dentecane-Pietradefusi, si terrà la cerimonia di inaugurazione del murale della legalità e l’intitolazione del plesso scolastico alla memoria di Piersanti Mattarella, figura emblematica nella lotta per i valori democratici. Un evento che vedrà la partecipazione di rappresentanti di primo piano dello Stato, a partire dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la cui presenza testimonia l’importanza attribuita all’iniziativa. Alla cerimonia prenderanno parte anche Giampiero Zinzi, membro della Commissione Antimafia della Camera dei Deputati, il Prefetto, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, numerosi sindaci del territorio, le forze dell’ordine e le istituzioni scolastiche locali. L’iniziativa si inserisce nel contesto del polo scolastico di Pietradefusi, che comprende anche lo storico liceo classico e delle scienze umane, e rappresenta un momento centrale per la comunità educante del territorio. Il murale della legalità e l’intitolazione del plesso vogliono essere un segno tangibile dell’impegno nella diffusione dei valori della cultura, della memoria e del rispetto delle regole.

“L’evento – sottolinea il sindaco Gaetano Musto – si svolgerà nel cuore della cultura del nostro comune, bene primario da preservare con attenzione e responsabilità per le generazioni future”.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a quella che si preannuncia come una giornata storica per Pietradefusi, nel segno della memoria e dell’impegno collettivo.