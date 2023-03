Rifiuti, lavoratori in tenda un’altra settimana

Non si arrendono i lavoratori di Irpiniambiente. La loro protesta contro l’ormai famigerato “spezzatino”, ovvero la scissione tra il Comune di Avellino e l’Ato, va avanti. La tenda della resistenza allestita in piazza Libertà, tra la Prefettura e la sede della Provincia, resterà allestita per un’altra settimana, dalle 16 alle 20.

Poi, come si sa, per lunedì e martedì prossimi, ci sarà lo sciopero generale. Monta la rabbia, tanti gli striscioni che fanno da contorno al gazebo, tutti riservati alla politica, rea di snobbare i loro problemi. “I beni comuni non si vendono”, recita uno di questi striscioni. E ancora: “I partiti litigano, i cittadini e i lavoratori pagano”.