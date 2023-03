Casini, Conte, Piantedosi: parterre d’eccezione per ricordare Bianco

In ricordo di Gerardo Bianco un parterre d’eccezione. A pochi mesi dalla scomparsa, avvenuta l’1 dicembre scorso, del politico irpino caro a tutto il Paese, il Corriere dell’Irpinia, la Fondazione Fiorentino Sullo, il centro di ricerca Guido Dorso – con il patrocinio del Comune e della Provincia di Avellino – onoreranno in maniera solenne la figura di Bianco con un in’iniziativa programmata per giovedì 23 marzo, dalle 17, presso la sala convegni del conservatorio Cimarosa.

Previsti gli interventi di Pier Ferdinando Casini, Pierluigi Castagnetti, Giuseppe Conte, Matteo Piantedosi, Luciano Violante, Ortensio Zecchino.