Covid: diminuiscono i pazienti ricoverati al “Moscati”

Dati covid per fortuna sempre più in ribasso in provincia di Avellino. Lo testimonia l’ultimo bollettino che giunge dall’ospedale Moscati. Rispetto ad una settimana fa, infatti, ci sono meno ricoverati, che hanno contratto il coronavirus, presso la struttura di contrada Amoretta.

Sette giorni fa, i pazienti erano 9. Oggi, invece, nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 6 pazienti, uno dei quali in terapia intensiva. Dal 27 febbraio a oggi, nel frattempo, è deceduto un paziente di 89 anni della provincia di Avellino.