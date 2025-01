Rientro nella sede storica delle classi del Liceo Classico del Convitto Nazionale

Martedì 7 gennaio 2025 gli alunni delle sei classi del Liceo Classico del Convitto Nazionale di Avellino, ubicate provvisoriamente, da settembre scorso, presso l’edificio di via Zigarelli, per i lavori di miglioramento e di messa in sicurezza della sede centrale di corso Vittorio Emanuele, varcheranno, insieme con tutti gli altri alunni dell’Istituzione Educativa, il portone che dà accesso alla storica sede.

Un’unica campanella suonerà, finalmente, per tutti! Il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, ha tenuto fede alle promesse fatte agli alunni e ai genitori all’inizio dell’anno scolastico.

“Si ringrazia la Provincia, nella persona del Presidente Rizieri Buonopane, per il pieno rispetto del cronoprogramma, i genitori per la fiducia accordata, gli alunni, per la pazienza e il rispetto dimostrati. Nessun disagio, dunque, né per gli allievi né per il personale scolastico, grazie alla sinergia e alla coesione tra l’Ente e l’Istituzione Scolastica. Si auspica, ora, per un completo rientro alla normalità, l’ultimazione delle facciate esterne e la riconsegna dei locali della mensa e delle cucine, per poter consentire, finalmente, anche il normale utilizzo della palestra da parte degli alunni, in vista delle prossime Convittiadi”.