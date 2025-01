Radio CRT riparte con una nuova sede a Grottaminarda: dieci anni al servizio del territorio

Ieri, Radio CRT ha inaugurato con grande entusiasmo la sua nuova sede a Grottaminarda, un passo fondamentale per la web radio che, da dieci anni, rappresenta un punto di riferimento per la Valle Ufita. Un traguardo importante per una realtà che non si è mai fermata, continuando a portare avanti numerose iniziative che spaziano dalla musica all’attualità, fino a dare voce alle problematiche sociali e culturali del territorio.

Dieci anni in cui Radio CRT ha costruito un legame profondo con la comunità. Ogni accensione del microfono, infatti, ha avuto come obiettivo quello di rompere il silenzio e permettere a chiunque di essere ascoltato.

L’inaugurazione della nuova sede ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, a partire da Davide Iannuzzo, uno dei pionieri di Radio CRT, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto. “Abbiamo rilanciato CRT”, ha affermato Iannuzzo, “e saremo sempre quelli che siamo sempre stati continuando a far sentire la nostra voce”. Un messaggio chiaro e deciso, che sintetizza l’anima di questa radio, sempre pronta a sfidare le convenzioni per dare voce a chi non ha paura di dire la propria.

Tra gli altri ospiti, il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera e alcuni amministratori dei comuni limitrofi e l’Onorevole Toni Ricciardi, che ha voluto portare il suo saluto e i suoi auguri alla radio e a tutto il suo team. “Questa sera si inaugura una bottega di artigianato della democrazia”, ha dichiarato Ricciardi, “la radio è l’unico modo per diffondere un messaggio di democrazia. Abbiate sempre il legame e l’affetto per questo territorio”. Le sue parole hanno colto nel segno, sottolineando come la radio, in un’epoca di cambiamenti rapidi e sfide quotidiane, rimanga uno strumento fondamentale per la diffusione delle idee e dei valori democratici.

La serata è stata arricchita dalla presenza degli speaker che quotidianamente contribuiscono a far crescere questa meravigliosa realtà, ma anche da tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno sostenuto la radio.

Con dieci anni di attività alle spalle, Radio CRT guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. “Chi sogna, non può fermarsi”, è il messaggio che accompagna questa nuova fase della radio, sempre pronta a sognare e a lottare per un futuro migliore.

Foto: Michele Forgione