Lavorare nel settore ICT: le figure più richieste

Il settore ICT, acronimo di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, è in continua espansione. Questo ambito, strettamente connesso all’evoluzione digitale che sta trasformando il mondo da anni, offre numerose opportunità lavorative in tutta Italia. Ad esempio, le offerte di lavoro a Napoli presentano un’ampia gamma di annunci interessanti in questo campo.

Ma quali sono le figure professionali più richieste nell’ICT? Scopriamolo insieme nelle prossime righe.

Sviluppatore software

Molte offerte nel settore ICT sono mirate all’assunzione di sviluppatori di software, chiamati spesso anche developer. Sono molte le realtà imprenditoriali che hanno bisogno di personale con questo genere di competenze.

Quando si parla di sviluppatore software non si può dimenticare che esistono delle vere e proprie specializzazioni. Ci sono sviluppatori che sono in grado di lavorare con vari linguaggi di programmazione, e altri che sono invece specializzati in singoli linguaggi.

Ad esempio, gli sviluppatori Java sono coloro che hanno acquisito le capacità necessarie per programmare e gestire tutto ciò che è basato, appunto, su Java. Un altro linguaggio molto diffuso è l’HTML.

Analista dati

Negli ultimi anni la raccolta dei dati e la sua organizzazione hanno assunto una grande importanza per molte imprese. Grazie a internet è possibile raccogliere dati molto facilmente, ma sono inutili se non sono organizzati in maniera adeguata e se non vengono analizzati con attenzione.

Un analista dati, noto anche come data analyst, ha le competenze necessarie per gestire questi dati nel migliore dei modi. Può fornire degli utili report, che possono aiutare l’impresa a capire quale strada intraprendere in futuro.

Specialista in cybersecurity

Un tema da non sottovalutare è quello della sicurezza informatica. Molte aziende per svolgere adeguatamente il loro lavoro hanno bisogno di affidarsi a dei sistemi informatici, in cui si archiviano dati di ogni genere. Spesso si tratta di dati sensibili, che non dovrebbero in nessun modo essere diffusi.

Purtroppo, internet ha portato anche a diverse minacce dal punto di vista della sicurezza. Per questo è essenziale avere a disposizione un valido specialista in cybersecurity, che sappia come mettere in atto tutto ciò che serve per mantenere elevate le difese informatiche dell’azienda.

Intelligenza artificiale e Machine Learning

La nuova frontiera dell’evoluzione digitale è rappresentata dallo sviluppo delle intelligenze artificiali, e dell’ampliamento delle potenzialità dei sistemi capaci di machine learning. L’obiettivo non è quello di sostituire le persone, ma di offrire loro dei sistemi che possano essere di reale aiuto nello svolgimento del lavoro. L’automazione ha rappresentato una vera e propria rivoluzione in molti ambiti, e gli algoritmi avanzati delle intelligenze artificiali possono costituire un nuovo passo in avanti.

Tecnico Help Desk Informatico

A seconda del tipo di servizio offerto, è possibile che gli utenti abbiano bisogno di una mano per risolvere eventuali problemi. Potrebbero esserci guasti a livello hardware o bug del software, ad esempio. L’help desk informatico si occupa di gestire l’assistenza e il supporto, affinché i clienti possano risolvere difficoltà di questo genere. Un buon servizio è molto apprezzato dai clienti, e costituisce un elemento di valore nella costruzione di un reale rapporto di fidelizzazione.