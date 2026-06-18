Monteforte Irpino, ad agosto si ritorna a votare: decisiva la sentenza del TAR

Si riaprono le urne per i cittadini del Comune di Monteforte Irpino. Il Prefetto di Avellino ha fissato per domenica 9 agosto 2026 (dalle ore 7:00 alle ore 23:00) e lunedì 10 agosto 2026 (dalle ore 7:00 alle ore 15:00) la ripetizione delle operazioni elettorali concernenti le sezioni 1 e 7, dando esecuzione alla sentenza del TAR Campania che ha annullato, pertanto, parte del voto delle amministrative tenutesi il 23 e 24 novembre 2025.

La sentenza n. 1159/2026 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, pubblicata il 17 giugno 2026, ha disposto l’annullamento delle operazioni elettorali svolte nelle due sezioni, ritenendo necessario ripetere il voto per garantire la piena regolarità del procedimento.

La consultazione interesserà solo gli elettori iscritti nelle sezioni 1 e 7 alla data del voto originario. Il decreto prefettizio chiarisce infatti che il corpo elettorale resta quello del novembre 2025, senza possibilità di aggiornamenti o nuove iscrizioni. Anche liste e candidature rimangono le stesse: non sono ammesse modifiche, integrazioni o nuove presentazioni. Si tratta, a tutti gli effetti, di una ripetizione parziale delle operazioni già svolte.