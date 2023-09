Riconosce il suo furgone rubato il giorno prima, i Carabinieri recuperano il veicolo

Nella giornata di oggi, i Carabinieri delle Stazioni di San Salvatore Telesino e di Amorosi, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Centrale Operativa di Cerreto Sannita, per la ricerca di un furgone rubato, a seguito della segnalazione effettuata dal proprietario che lo aveva riconosciuto mentre percorreva con la propria autovettura la SS 265 VAR ex Fondo Valle Isclero nei pressi del Comune di Amorosi.

La vittima, titolare di una ditta di elettrodomestici di Maddaloni (CE), ne aveva denunciato il furto nella giornata di ieri avvenuto a Napoli lungo Corso San Giovanni a Teduccio, mentre era intento a scaricare della merce. I militari si sono posti alla ricerca del veicolo e dopo alcuni minuti sono riusciti a intercettarlo e bloccarlo in Faicchio. A seguito degli accertamenti, il veicolo è stato restituito al proprietario, mentre il conducente, 34enne della Provincia di Napoli, che riferiva di averlo rubato nella giornata di ieri per il trasporto di elettrodomestici usati, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il furto.