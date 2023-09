Irpinia, ecco 5 luoghi da visitare assolutamente

L’Irpinia, cuore pulsante del sud , è una delle gemme nazionali, che attende di essere scoperta dai turisti stranieri che cercano un’autentica esperienza italiana. Con i suoi paesaggi pittoreschi, la sua ricca storia e la sua deliziosa cucina, la provincia ha molto da offrire a ogni tipo di viaggiatore. Se state programmando una vacanza in questa affascinante provincia, ecco le cinque destinazioni da non perdere:

Avellino: La porta del cuore dell’Irpinia

Avellino è il capoluogo dell’Irpinia e rappresenta un ottimo punto di partenza per il vostro viaggio in questa parte d’Italia. La città presenta un mix unico di fascino storico e architettura moderna. Non mancate di visitare il centro storico, dove potrete ammirare lo splendido Duomo di Avellino e l’affascinante Piazza Libertà.

Qui ad Avellino, ristoranti e locali sono sempre aperti se decidete di assaggiare le delizie culinarie dell’Irpinia o provare alcune delle specialità locali. Se siete più nottambuli, ci sono locali per tentare la fortuna con alcuni dei più classici giochi da casinò come il bingo online e molti altri.

Una delle attrazioni più rappresentative è il Santuario di Montevergine, arroccato su una montagna che domina la città. Questo sito religioso non solo offre serenità spirituale, ma offre anche da incredibili viste panoramiche che vi lasceranno a bocca aperta. Si può raggiungere anche con la funicolare, che è una delle più veloci d’Europa.

Montella: Il paradiso della natura

Avellino non è l’unico luogo che si può visitare in questa regione, ci sono molte altri paesi che meritano di essere visitati. Uno di questi è Montella, una meta imperdibile in Irpinia. Questa piccola città è circondata dal Parco Regionale dei Monti Picentini, un paradiso naturale di foreste lussureggianti, fiumi scintillanti e sentieri mozzafiato.

Taurasi: Il paradiso degli amanti del vino

Per gli intenditori di vino, Taurasi è il posto giusto in Irpinia. Questo incantevole borgo è rinomato per i suoi vigneti e per la produzione del vino Taurasi DOCG. Le dolci colline ricoperte di vigneti fanno da sfondo pittoresco all’esplorazione del paese.

Programmate una visita a una delle cantine locali per un’esperienza di degustazione che vi farà conoscere i ricchi sapori dell’Aglianico, il vitigno che conferisce al vino Taurasi il suo carattere distintivo. Non dimenticate di abbinare il vino ad alcuni dei deliziosi piatti , come la pasta fatta a mano e le succulente carni arrosto.

Castel del Lago: Un passo indietro nel tempo

Per immergersi nella storia dell’Irpinia, una visita a Castel del Lago è essenziale. Il paese è situato in zona collinare ed offre spunti per escursioni naturalistiche grazie al fiume Calore Irpino e ai torrenti Mele e Montevergine.

Festa patronale di S.S. Maria Vergine Immacolata: nei giorni della festa patronale viene spesso organizzata la Sagra della Penna, con degustazione di piatti preparati con prodotti tipici accompagnati da ottimo vino locale, il famoso Aglianico di Taurasi.

Prendetevi un momento per assaporare un autentico espresso italiano in uno dei caratteristici caffè e immergetevi nell’atmosfera rilassata.

Rocca San Felice: Un rifugio pittoresco

Immerso nelle colline dell’Irpinia, Rocca San Felice è un pittoresco villaggio che emana tranquillità e fascino. Il suo centro storico ben conservato è una delizia da percorrere, con le sue case in pietra ornate di fiori colorati e i suoi vicoli stretti.

La Chiesa di San Felice, risalente all’XI secolo, è una testimonianza della ricca storia e della bellezza architettonica del villaggio. Non mancate di fare un’escursione al Santuario della Madonna dell’Olmo, arroccato su una collina che domina il paese, per godere di una splendida vista panoramica sulla campagna circostante.

In conclusione, l’Irpinia è una regione che promette un’esperienza italiana autentica. Dalle strade animate di Avellino ai paesaggi sereni di Montella, dalla cultura del vino di Taurasi al fascino storico di Castel del Lago, fino alla tranquillità di Rocca San Felice, l’Irpinia ha qualcosa da offrire a ogni viaggiatore. Quindi, fate le valigie, immergetevi nella cultura locale, assaporate la cucina e godetevi i tesori nascosti di questa incantevole regione.