Avellino-Latina, il club distribuirà gratuitamente bottigliette d’acqua ai tifosi

L’U.S. Avellino 1912 comunica che al fine di evitare disagi agli spettatori che questa sera assisteranno alla gara Avellino – Latina, valevole per la prima giornata del campionato di serie C, girone C, il club, come già fatto in occasione del I° Memorial “Sandro Criscitiello”, provvederà a distribuire gratuitamente bottigliette d’acqua attraverso gli steward.