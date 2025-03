Riapre a Grottolella la Casa di Riposo

Taglio nel nastro a Grottolella in occasione della riapertura della Casa di Riposo: un nuovo inizio sotto il nome di “Villa degli Angeli”.

È con grande entusiasmo – si legge in post dell’amministrazione comunale – che annunciamo la riapertura della storica Casa di Riposo di Grottolella, che, dopo alcuni anni di inattività, torna a essere un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità e per l’intera provincia. La struttura, che ha sempre ricoperto un ruolo centrale sul territorio irpino, rinasce con il nome di “Villa degli Angeli”, un luogo che promette di essere un rifugio sereno e sicuro per i nostri anziani.

Il Sindaco Antonio Spiniello, l’Amministrazione Comunale, il parroco don Marcelo Tahuil e la proprietà rappresentata dal socio di maggioranza Alessia Tarantino e dal legale rappresentante Clara Sarnataro hanno celebrato il taglio del nastro, sottolineando l’importanza sociale di questo servizio. Presente anche la direzione dei lavori composta da Ennio Tarantino, Simona Castellano e Marianna Romei, oltre ai coordinatori della struttura Marco Cipolla ed Elisa Savoia.

“Villa degli Angeli” non è solo un nome, ma un simbolo di cura, di accoglienza e di rispetto per la nostra terza età. La struttura offrirà servizi moderni e di alta qualità, un ambiente sereno e familiare e un’attenzione costante alla salute e al comfort degli ospiti. Con questa riapertura, Grottolella si conferma un esempio di comunità che guarda al futuro, senza dimenticare le radici e l’importanza di prendersi cura di chi ha dato tanto alla società. La Casa di Riposo sarà un prezioso alleato nel promuovere l’inclusione, la solidarietà e la qualità della vita per i nostri anziani.

La nuova gestione, impegnata con passione e dedizione, promette di fare di “Villa degli Angeli” un luogo di tranquillità e di amore, dove ogni ospite sarà trattato con la dignità che merita. Un nuovo capitolo si apre per la Casa di Riposo di Grottolella: un segno di speranza e di impegno per tutta la comunità.