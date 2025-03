Baiano, gruppo di ragazzini profana la statua di Padre Pio

Il sindaco di Baiano (Avellino), Enrico Montanaro, ha espresso attraverso un post su Facebook una forte indignazione e un profondo dispiacere per un atto che ha scosso la comunità locale. Il fatto è accaduto nella piazza del paese, dove un gruppo di ragazzi, con evidente mancanza di rispetto, ha profanato la statua di Padre Pio, un simbolo di fede e devozione per molti. Questi giovani, scavalcando la statua e sedendosi sopra, l’hanno trattata con la stessa indifferenza con cui si tratterebbe un semplice arredo urbano. Un gesto che ha suscitato una reazione furiosa nel primo cittadino e nei suoi concittadini.

Nel suo post, Montanaro denuncia la gravità dell’episodio, sottolineando che non si tratta di una semplice bravata, ma di un segnale preoccupante di un vuoto di valori che sta minando la coesione sociale e culturale della comunità. “Dove sono il rispetto, l’educazione, il senso del sacro?”, si chiede il sindaco. Una domanda che non solo solleva il tema del rispetto delle tradizioni religiose, ma anche quello di un’educazione che sembra venire meno tra le nuove generazioni.

Montanaro esprime la sua indignazione per un atto che va ben oltre una semplice inciviltà: è una mancanza di coscienza collettiva e un attacco a un simbolo di spiritualità e cultura che per molti è sacro. L’immagine di un gruppo di ragazzini che calpestano una figura di culto come Padre Pio è insostenibile, non solo per il danno materiale subito, ma per quello morale e spirituale che ne deriva.

Inoltre, il sindaco non manca di indirizzare un appello ai genitori, chiedendo loro di intervenire affinché simili episodi non accadano mai più. La responsabilità educativa, secondo Montanaro, deve partire prima di tutto dal nucleo familiare. È essenziale che i genitori facciano comprendere ai propri figli la gravità di simili gesti, che non sono solo un’offesa al sacro, ma anche un atto che danneggia la comunità e i suoi valori fondanti.

Per evitare che episodi del genere possano ripetersi, Montanaro annuncia che l’amministrazione comunale prenderà misure concrete. Verranno infatti installate nuove telecamere di sicurezza sia in piazza F. Napoletano che in Villa Comunale, luoghi di grande importanza per la cittadinanza, al fine di monitorare meglio la zona e prevenire atti di vandalismo.